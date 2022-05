Giriş Tarihi: 27.05.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 12:45

Can Yaman servet kazanacak! Bölüm başına alacağı rakam dudak uçuklattı

Erkenci Kuş dizisiyle parlayan oyuncu Can Yaman her hareketiyle adından sık sık bahsettiriyor. Geçtiğimiz yıl spiker Diletta Leotta'yla evlilik planları yaparken sürpriz şekilde ayrılan Yaman, yepyeni bir aşka yelken açtı. Yaman, gönlünü ünlü aktris Francesca Chillemi'ye kaptırdı. Yakışıklılığıyla genç kadınların peşinden koştuğu Can Yaman'ın, uluslararası dijital bir platformda yayınlanacak "El Turco" dizisinden bölüm başına alacağı rakam dudak uçuklattı. İşte detaylar...