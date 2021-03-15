Bir reklam çekimi için İtalya'ya giden Can Yaman gönlünü İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. İlk başlarda reklam birlikteliği olduğu iddia edilen Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Romantik bir evlilik teklifi ile aşkını göklere yazan Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'dan da 'Evet' yanıtını almıştı. Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta dekolteli pozu ile sosyal medyayı salladı... İşte Can Yaman'ın servetini ayaklarına serdiği sevgilisi Diletta Leotta'nın cesur pozları...