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Haberler Galeri Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'dan olay paylaşım! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta'nın paylaşımındaki detay dikkatlerden kaçmadı
Giriş Tarihi: 10.05.2021 12:42

'ın sevgilisi 'dan olay paylaşım! Can Yaman'a ettiği konuşulan Diletta Leotta'nın paylaşımındaki detay dikkatlerden kaçmadı

Ünlü oyuncu , geçtiğimiz aylarda gönlünü spiker 'ya kaptırmıştı. Can Yaman kısa süre sonra reklam iddialarınına yanıt verdi, İtalyan aşkına evlilik teklifi etti. Ancak geçtiğimiz günlerde oyuncunun evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı ile dudak dudağa yakalandı. Diletta Leotta'nın Can Yaman'a ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İhanet haberlerinin gölgesinde aşklarına dolu dizgin devam eden ikiliden Diletta Leotta, son paylaştığı karedeki detay ile önemli bir mesaj verdi.

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'dan olay paylaşım! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta'nın paylaşımındaki detay dikkatlerden kaçmadı
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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'dan olay paylaşım! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta'nın paylaşımındaki detay dikkatlerden kaçmadı
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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'dan olay paylaşım! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta'nın paylaşımındaki detay dikkatlerden kaçmadı
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'dan olay paylaşım! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta'nın paylaşımındaki detay dikkatlerden kaçmadı
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'dan olay paylaşım! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta'nın paylaşımındaki detay dikkatlerden kaçmadı
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