HaberlerGaleriCan Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'dan olay paylaşım! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta'nın paylaşımındaki detay dikkatlerden kaçmadı
Giriş Tarihi: 10.05.2021 12:42
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'dan olay paylaşım! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta'nın paylaşımındaki detay dikkatlerden kaçmadı
Ünlü oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz aylarda gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. Can Yaman kısa süre sonra reklam iddialarınına yanıt verdi, İtalyan aşkına evlilik teklifi etti. Ancak geçtiğimiz günlerde oyuncunun evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalandı. Diletta Leotta'nın Can Yaman'a ihanet ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İhanet haberlerinin gölgesinde aşklarına dolu dizgin devam eden ikiliden Diletta Leotta, son paylaştığı karedeki detay ile önemli bir mesaj verdi.