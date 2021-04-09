Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'ya aldığı tektaş yüzük ortaya çıktı! Göz kamaştıran tektaş yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı...

GÖKYÜZÜNDEN EVLENME TEKLİFİ

Kısa bir süre içinde sevgilisine evlenme teklifi eden Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtmuştu.