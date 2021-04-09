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Haberler Galeri Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'ya aldığı tektaş yüzük ortaya çıktı! Göz kamaştıran tektaş yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı...
Giriş Tarihi: 09.04.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 09:23

'ın sevgilisi 'ya aldığı yüzük ortaya çıktı! Göz kamaştıran tektaş yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı...

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan , aradığı aşkı 'da buldu. Ünlü oyuncu , yaklaşık 4 ay önce gönlünü spiker 'ya kaptırdı. İtalyan basınının ortaya çıkardığı aşk sonrası ilişkilerini sosyal medyadan da ilan eden Can Yaman ve , yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini mest ediyor. Gökyüzüne "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazdırarak yeni başlayan ilişkisini hızla nikah masasına taşımaya hazırlanan Can Yaman'ın, sevgilisine aldığı yüzük de ortaya çıktı. Diletta Leotta'nın yaptığı paylaşımla ortaya çıkan yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklattı...

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'ya aldığı tektaş yüzük ortaya çıktı! Göz kamaştıran tektaş yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı...

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan , aradığı aşkı 'da buldu. Ünlü oyuncu , yaklaşık 4 ay önce gönlünü spiker 'ya kaptırdı.

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'ya aldığı tektaş yüzük ortaya çıktı! Göz kamaştıran tektaş yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı...

'ın, Ocak ayında ünlü spor spikeri ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. magazin dergisi Chi, çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, sürpriz aşkı belgelemişti.

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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'ya aldığı tektaş yüzük ortaya çıktı! Göz kamaştıran tektaş yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı...

GÖKYÜZÜNDEN EVLENME TEKLİFİ

Kısa bir süre içinde sevgilisine evlenme teklifi eden Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtmuştu.

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'ya aldığı tektaş yüzük ortaya çıktı! Göz kamaştıran tektaş yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı...

28 BİN DOLARLIK YÜZÜK

Leotta, önceki gün yeni bir fotoğrafını paylaştı. Yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen çiftten Leotta'nın tek taşı dikkatlerden kaçmadı. Yaman'ın, yüzük için 28 bin dolar (228 bin TL) ödediğine ilişkin iddialar basınında yer almıştı.

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'ya aldığı tektaş yüzük ortaya çıktı! Göz kamaştıran tektaş yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı...

ROMA'DAKİ AŞK YUVASI

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde yeni evlerine taşındı. Yaman ile Leotta, 'nın Roma kentindeki aşk yuvalarından mutluluk pozu verdi. Leotta, fotoğraflarını "Çikolata severler" notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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