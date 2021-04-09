Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'ya aldığı tektaş yüzük ortaya çıktı! Göz kamaştıran tektaş yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı...

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Can Yaman, aradığı aşkı İtalya'da buldu. Ünlü oyuncu Can Yaman, yaklaşık 4 ay önce gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırdı. İtalyan basınının ortaya çıkardığı aşk sonrası ilişkilerini sosyal medyadan da ilan eden Can Yaman ve Diletta Leotta, yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini mest ediyor. Gökyüzüne "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazdırarak yeni başlayan ilişkisini hızla nikah masasına taşımaya hazırlanan Can Yaman'ın, sevgilisine aldığı tektaş yüzük de ortaya çıktı. Diletta Leotta'nın yaptığı paylaşımla ortaya çıkan yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklattı...