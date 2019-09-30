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  • Canevim’in yıldızları Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik bu kez çok şaşırttı!

’in yıldızları ve bu kez çok şaşırttı!

atv'nin en sevilen dizilerinden biri olan 17. bölümüyle bu akşam muhteşem bir bölümle seyircinin karşına çıkıyor. her şeye rağmen 'ın evlenme teklifini kabul eder. Feryal, ailelerin bir araya geldiği akşam, sonuçlarını göze alarak, son bir oyun daha oynar. Ceylan en mutlu olacağı günde ailesi ile Taylan'ın arasında kalır. Tüm yaşananlara rağmen, masallardaki gibi bir düğünle evlenen Ceylan ve Taylan için güzel günler yakındır. Fakat Taylan'ın, Ceylan'ın aklını çelmek için yaptığı her şeyi öğrenmesi için, etraftaki herkesi büyük oyunlarının içine çeker. Ancak öğreneceklerine rağmen, Taylan'a dair hisleri Ceylan için en büyük engeldir. Öte yandan bir iş yemeği için Ömer'in, Tanbaylar'ın evine misafir olması, Ceylan ve Ömer arasında büyük bir yüzleşmeye neden olur. Ceylan, Taylan'a dair geri dönülmez bir karar vermek zorundadır. Hamza ailesini korumak için bütün gemileri yakarken, Elvan ve Günnur ise Ayşe'ye gerçeği söylemek zorundadırlar. Elvan bu kez ailesiyle birlikte Ayşe için savaşacaktır. Ayşe'nin velayeti için gerçekleşen duruşma Elvan ve Ayşe'yle birlikte, herkesin kaderini belirleyecek olayları da beraberinde getirir. Canevim'in takipçileri aynı zamanda dizinin oyuncuları hakkında birçok şeyi merak ediyor. Canevim'in yıldızları Ceylan'ı ve Taylan'ı 'in hayatını araştıranlar ünlü oyuncuların memleketlerini duyunca çok şaşırdılar. İşte Canevim'in yıldızları Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik'in memleketleri ve diğer ünlü isimlerin memleketleri…

Giriş Tarihi: 30.09.2019 07:40 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 07:56
Canevim’in yıldızları Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik bu kez çok şaşırttı!

atv'nin en sevilen dizilerinden biri olan 17. bölümüyle bu akşam muhteşem bir bölümle seyircinin karşına çıkıyor. her şeye rağmen 'ın evlenme teklifini kabul eder. Feryal, ailelerin bir araya geldiği akşam, sonuçlarını göze alarak, son bir oyun daha oynar. Ceylan en mutlu olacağı günde ailesi ile Taylan'ın arasında kalır. Tüm yaşananlara rağmen, masallardaki gibi bir düğünle evlenen Ceylan ve Taylan için güzel günler yakındır. Fakat Taylan'ın, Ceylan'ın aklını çelmek için yaptığı her şeyi öğrenmesi için, etraftaki herkesi büyük oyunlarının içine çeker. Ancak öğreneceklerine rağmen, Taylan'a dair hisleri Ceylan için en büyük engeldir. Öte yandan bir iş yemeği için Ömer'in, Tanbaylar'ın evine misafir olması, Ceylan ve Ömer arasında büyük bir yüzleşmeye neden olur. Ceylan, Taylan'a dair geri dönülmez bir karar vermek zorundadır. Hamza ailesini korumak için bütün gemileri yakarken, Elvan ve Günnur ise Ayşe'ye gerçeği söylemek zorundadırlar. Elvan bu kez ailesiyle birlikte Ayşe için savaşacaktır. Ayşe'nin velayeti için gerçekleşen duruşma Elvan ve Ayşe'yle birlikte, herkesin kaderini belirleyecek olayları da beraberinde getirir. Canevim'in takipçileri aynı zamanda dizinin oyuncuları hakkında birçok şeyi merak ediyor. Canevim'in yıldızları Ceylan'ı ve Taylan'ı 'in hayatını araştıranlar ünlü oyuncuların memleketlerini duyunca çok şaşırdılar. İşte Canevim'in yıldızları Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik'in memleketleri ve diğer ünlü isimlerin memleketleri…

Canevim’in yıldızları Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik bu kez çok şaşırttı!

DEMET AKALIN

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Canevim’in yıldızları Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik bu kez çok şaşırttı!

DEMET AKALIN

KOCAELİ GÖLCÜK

Canevim’in yıldızları Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik bu kez çok şaşırttı!

CANSEL ELÇİN

Canevim’in yıldızları Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik bu kez çok şaşırttı!

CANSEL ELÇİN

İZMİR'İN TİRE İLÇESİ

Canevim’in yıldızları Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik bu kez çok şaşırttı!

KIVANÇ TATLITUĞ

Canevim’in yıldızları Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik bu kez çok şaşırttı!

KIVANÇ TATLITUĞ

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