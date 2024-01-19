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Haberler Galeri 'Canım Kardeşim' filmiyle herkesi ağlatmıştı! Yeşilçam'ın minik yeteneği Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! İşte son hali...
Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 11:40

'Canım Kardeşim' filmiyle herkesi ağlatmıştı! Yeşilçam'ın minik yeteneği Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! İşte son hali...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi ne yapıyor? Yılların eskitemediği filmlerin yıldız isimlerinin birçoğu hayatta yokken bazılarını ise tanımak artık çok zor. Sosyal medyada Yeşilçam'ın minik yetenekleri son halleriyle oldukça merak ediliyor. 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı karakterle milyonları ağlatan Kahraman Kıral da bu isimlerden biri oldu. Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakmıştı. Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan çocuk yıldız şimdilerde 59 yaşında. İşte Kahraman Kıral'ın son hali...

’Canım Kardeşim’ filmiyle herkesi ağlatmıştı! Yeşilçam’ın minik yeteneği Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! İşte son hali...

Yeşilçam'ın minik yetenekleri şimdi ne yapıyor? Sosyal medyada en çok merak edilen ve ilgi gören konulardan olan Yeşilçam yıldızlarının son halleri oldukça şaşırtıyor... 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı karakterle milyonları ağlatan Kahraman Kıral da bu isimlerden biri oldu.

’Canım Kardeşim’ filmiyle herkesi ağlatmıştı! Yeşilçam’ın minik yeteneği Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! İşte son hali...

Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı Ertem Eğilmez'in 1973 yapımı 'Canım Kardeşim' filmi adeta milyonları ağlatmıştı. Filmde parasızlığa rağmen keyifli bir yaşam sürdüren bir ailenin küçük kardeşlerinin kan kanseri olduğunu öğrenmelerinin ardından yaşadıkları anlatılıyordu.

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’Canım Kardeşim’ filmiyle herkesi ağlatmıştı! Yeşilçam’ın minik yeteneği Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! İşte son hali...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile dikkat çeken isimler arasında yer almıştı.

’Canım Kardeşim’ filmiyle herkesi ağlatmıştı! Yeşilçam’ın minik yeteneği Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! İşte son hali...

Çocuk oyuncu olarak Yeşilçam'da 14 filmde rol alan Kahraman Kıral bu fimdeki performansıyla hafızalara kazınmıştı...

’Canım Kardeşim’ filmiyle herkesi ağlatmıştı! Yeşilçam’ın minik yeteneği Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! İşte son hali...

Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan ünlü isim daha sonra sinemayı bıraktı.

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