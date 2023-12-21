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Haberler Galeri 'Canım Kardeşim' milyonları ağlatmıştı! O minik yetenek şimdi 59 yaşında! İşte Kahraman Kıral'ın son hali...
Giriş Tarihi: 21.12.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 14:32

'Canım Kardeşim' milyonları ağlatmıştı! O minik yetenek şimdi 59 yaşında! İşte Kahraman Kıral'ın son hali...

Yeşilçam'ın minik yetenekleri son halleriyle merak ediliyor. O isimlerden biri de 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı karakterle milyonları ağlatan Kahraman Kıral... Bir Ertem Eğilmez filmi olan Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı 1973 yapımı Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi ne yapıyor? Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakmıştı. Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan çocuk yıldız adeta sırra kadem basmıştı. İşte unutulmaz film Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı 59 yaşındaki Kahraman Kıral'ın son hali...

’Canım Kardeşim’ milyonları ağlatmıştı! O minik yetenek şimdi 59 yaşında! İşte Kahraman Kıral’ın son hali...

Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı Ertem Eğilmez'in 1973 yapımı 'Canım Kardeşim' filmi adeta milyonları ağlatmıştı.

’Canım Kardeşim’ milyonları ağlatmıştı! O minik yetenek şimdi 59 yaşında! İşte Kahraman Kıral’ın son hali...

Filmde parasızlığa rağmen keyifli bir yaşam sürdüren bir ailenin küçük kardeşlerinin kan kanseri oldugunu öğrenmelerinin ardından yaşadıkları anlatılıyordu.

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’Canım Kardeşim’ milyonları ağlatmıştı! O minik yetenek şimdi 59 yaşında! İşte Kahraman Kıral’ın son hali...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile dikkat çeken isimler arasında yer almıştı.

’Canım Kardeşim’ milyonları ağlatmıştı! O minik yetenek şimdi 59 yaşında! İşte Kahraman Kıral’ın son hali...

Çocuk oyuncu olarak Yeşilçam'da 14 filmde rol alan Kahraman Kıral bu fimdeki oyunculuğu ile büyük beğeni toplamıştı.

’Canım Kardeşim’ milyonları ağlatmıştı! O minik yetenek şimdi 59 yaşında! İşte Kahraman Kıral’ın son hali...

Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan ünlü isim daha sonra sinemayı bıraktı.

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