’Canım Kardeşim’ milyonları ağlatmıştı! O minik yetenek şimdi 59 yaşında! İşte Kahraman Kıral’ın son hali...

Yeşilçam'ın minik yetenekleri son halleriyle merak ediliyor. O isimlerden biri de 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı karakterle milyonları ağlatan Kahraman Kıral... Bir Ertem Eğilmez filmi olan Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı 1973 yapımı Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi ne yapıyor? Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakmıştı. Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan çocuk yıldız adeta sırra kadem basmıştı. İşte unutulmaz film Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı 59 yaşındaki Kahraman Kıral'ın son hali...