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Haberler Galeri Cannes için Fransa'ya giden Esra Bilgiç duru güzelliğiyle büyüledi! Esra Bilgiç siyahlar içinde göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 23.05.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 10:48

Cannes için Fransa'ya giden Esra Bilgiç duru güzelliğiyle büyüledi! Esra Bilgiç siyahlar içinde göz kamaştırdı!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başlamıştı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. Son olarak Cannes'a katılan oyuncu süper minisini giyip sokaklarda boy gösterdi. İşte Fransa sokaklarında duru güzelliğiyle büyüleyen Esra Bilgiç...

Cannes için Fransa’ya giden Esra Bilgiç duru güzelliğiyle büyüledi! Esra Bilgiç siyahlar içinde göz kamaştırdı!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor.

Cannes için Fransa’ya giden Esra Bilgiç duru güzelliğiyle büyüledi! Esra Bilgiç siyahlar içinde göz kamaştırdı!

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, geçtiğimiz yaz yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmuştu.

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Cannes için Fransa’ya giden Esra Bilgiç duru güzelliğiyle büyüledi! Esra Bilgiç siyahlar içinde göz kamaştırdı!

İlk dizisinde dünya çapında tanınan bir isim haline gelen oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da izleyici ile buluşması ile bu ülkede de gündemin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi.

Cannes için Fransa’ya giden Esra Bilgiç duru güzelliğiyle büyüledi! Esra Bilgiç siyahlar içinde göz kamaştırdı!

Pakistan'a ait Hello dergisine konuk olmuştu. Esra Bilgiç'e özellikle Asya ülkelerinden büyük bir hayran kitlesine sahip.

Cannes için Fransa’ya giden Esra Bilgiç duru güzelliğiyle büyüledi! Esra Bilgiç siyahlar içinde göz kamaştırdı!

Pakistan ve Hindistan odaklı olan bu büyük ilginin altında ise Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan rolü yatıyor.

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