Giriş Tarihi: 05.06.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 16:25

Cannes için Fransa'ya giden Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu! Esra Bilgiç siyahlar içinde büyüledi!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başlamıştı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. "Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım" diyen Esra Bilgiç, festival seçimleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak iddialı dekoltesiyle olay oldu.