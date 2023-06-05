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Haberler Galeri Cannes için Fransa'ya giden Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu! Esra Bilgiç siyahlar içinde büyüledi!
Giriş Tarihi: 05.06.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 16:25

Cannes için Fransa'ya giden Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu! Esra Bilgiç siyahlar içinde büyüledi!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başlamıştı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. "Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım" diyen Esra Bilgiç, festival seçimleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak iddialı dekoltesiyle olay oldu.

Cannes için Fransa’ya giden Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu! Esra Bilgiç siyahlar içinde büyüledi!

Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu verdiği pozları paylaşmaya devam ediyor. Esra Bilgiç siyah kalçasına kadar inen dekolteli elbisesiyle hayranlarını mest etti. Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor.

Cannes için Fransa’ya giden Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu! Esra Bilgiç siyahlar içinde büyüledi!

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, geçtiğimiz yaz yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmuştu.

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Cannes için Fransa’ya giden Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu! Esra Bilgiç siyahlar içinde büyüledi!

İlk dizisinde dünya çapında tanınan bir isim haline gelen oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da izleyici ile buluşması ile bu ülkede de gündemin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi.

Cannes için Fransa’ya giden Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu! Esra Bilgiç siyahlar içinde büyüledi!

Pakistan'a ait Hello dergisine konuk olmuştu. Esra Bilgiç'e özellikle Asya ülkelerinden büyük bir hayran kitlesine sahip.

Cannes için Fransa’ya giden Esra Bilgiç sosyal medyayı kasıp kavurdu! Esra Bilgiç siyahlar içinde büyüledi!

Pakistan ve Hindistan odaklı olan bu büyük ilginin altında ise Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan rolü yatıyor.

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