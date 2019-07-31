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  • Cansu Dere tatil pozuyla adeta meydan okudu! İşte Cansu Dere'nin hayran bırakan tatil fotoğrafları...

tatil pozuyla adeta meydan okudu! İşte Cansu Dere'nin hayran bırakan tatil fotoğrafları...

göçmeni bir ailenin kızı olan başarılı bir mankenken oyunculuğa geçiş yapmıştı. Bir dönem podyumların aranan isimlerinden olan Cansu Dere şimdilerde ise başarılı bir oyuncu. Özellikle , Sıla, Anne, dizilerindeki başarılı oyunculuğu akıllara kazınan Cansu Dere'nin hayran kitlesi oldukça fazla. Bir süredir ekranlardan uzak olan Cansu Dere'ye şu sıralar yeni dizi proje teklifleri yağıyor. Son olarak 'ın Orhan Atmaca karakteri ile başrolünde yer aldığı Kurşun dizisinde Leyla Devrim karakteri için Cansu Dere'ye teklif gitti. Bakalım ünlü oyuncu Cansu Dere bu teklifi kabul edecek mi bilinmez ama hayranlarını bu haber bile heyecanlandırdı. Sosyal medyada da aktif bir kullanıcı olan güzel oyuncu Cansu Dere yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Yazın tadını çıkaran ünlüler arasında olan Cansu Dere'nin bikinili pozuna beğeni yağdı. İşte güzel oyuncu model ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 31.07.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 12:29
Cansu Dere tatil pozuyla adeta meydan okudu! İşte Cansu Dere'nin hayran bırakan tatil fotoğrafları...

göçmeni bir ailenin kızı olan başarılı bir mankenken oyunculuğa geçiş yapmıştı. Bir dönem podyumların aranan isimlerinden olan Cansu Dere şimdilerde ise başarılı bir oyuncu. Özellikle , Sıla, Anne, dizilerindeki başarılı oyunculuğu akıllara kazınan Cansu Dere'nin hayran kitlesi oldukça fazla. Bir süredir ekranlardan uzak olan Cansu Dere'ye şu sıralar yeni dizi proje teklifleri yağıyor. Son olarak 'ın Orhan Atmaca karakteri ile başrolünde yer aldığı Kurşun dizisinde Leyla Devrim karakteri için Cansu Dere'ye teklif gitti. Bakalım ünlü oyuncu Cansu Dere bu teklifi kabul edecek mi bilinmez ama hayranlarını bu haber bile heyecanlandırdı. Sosyal medyada da aktif bir kullanıcı olan güzel oyuncu Cansu Dere yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Yazın tadını çıkaran ünlüler arasında olan Cansu Dere'nin bikinili pozuna beğeni yağdı. İşte güzel oyuncu model ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Cansu Dere tatil pozuyla adeta meydan okudu! İşte Cansu Dere'nin hayran bırakan tatil fotoğrafları...

HADİSE

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Cansu Dere tatil pozuyla adeta meydan okudu! İşte Cansu Dere'nin hayran bırakan tatil fotoğrafları...

HADİSE

Cansu Dere tatil pozuyla adeta meydan okudu! İşte Cansu Dere'nin hayran bırakan tatil fotoğrafları...

ŞEYMA SUBAŞI

Cansu Dere tatil pozuyla adeta meydan okudu! İşte Cansu Dere'nin hayran bırakan tatil fotoğrafları...

ŞEYMA SUBAŞI

Cansu Dere tatil pozuyla adeta meydan okudu! İşte Cansu Dere'nin hayran bırakan tatil fotoğrafları...

SEREN SERENGİL

Cansu Dere tatil pozuyla adeta meydan okudu! İşte Cansu Dere'nin hayran bırakan tatil fotoğrafları...

SEREN SERENGİL

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