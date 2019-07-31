Cansu Dere tatil pozuyla adeta meydan okudu! İşte Cansu Dere'nin hayran bırakan tatil fotoğrafları...

Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olan Cansu Dere başarılı bir mankenken oyunculuğa geçiş yapmıştı. Bir dönem podyumların aranan isimlerinden olan Cansu Dere şimdilerde ise başarılı bir oyuncu. Özellikle Ezel, Sıla, Anne, Muhteşem Yüzyıl dizilerindeki başarılı oyunculuğu akıllara kazınan Cansu Dere'nin hayran kitlesi oldukça fazla. Bir süredir ekranlardan uzak olan Cansu Dere'ye şu sıralar yeni dizi proje teklifleri yağıyor. Son olarak Engin Altan Düzyatan'ın Orhan Atmaca karakteri ile başrolünde yer aldığı Kurşun dizisinde Leyla Devrim karakteri için Cansu Dere'ye teklif gitti. Bakalım ünlü oyuncu Cansu Dere bu teklifi kabul edecek mi bilinmez ama hayranlarını bu haber bile heyecanlandırdı. Sosyal medyada da aktif bir kullanıcı olan güzel oyuncu Cansu Dere yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Yazın tadını çıkaran ünlüler arasında olan Cansu Dere'nin bikinili pozuna beğeni yağdı. İşte güzel oyuncu model Cansu Dere'nin tatil fotoğrafları ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin tatil pozları...