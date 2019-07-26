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'nin tatil pozu hayran bıraktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan , bu kez tatil pozuyla gündeme geldi. Tatil pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Cansu Dere, takipçilerinden tam not aldı. Hem manken hem de oyuncu olan Cansu Dere, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla hayran bıraktı. Cansu Dere'nin ''Yaz'' notu ile paylaştığı fotoğrafına kısa süre binlerce beğeni gelirken, takipçileri bir yandan da övgülere boğdu. Cansu Dere'ye birçok takipçisi, kalpli emoji koyarak çok güzel olduğunu söyledi. İşte Cansu Dere'nin ve diğer ünlü isimlerin tatil pozları…

Giriş Tarihi: 26.07.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 16:59
Cansu Dere'nin tatil pozu hayran bıraktı!

'nin tatil pozu hayran bıraktı!

Cansu Dere'nin tatil pozu hayran bıraktı!

SERENAY SARIKAYA

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Cansu Dere'nin tatil pozu hayran bıraktı!

SERENAY SARIKAYA

Cansu Dere'nin tatil pozu hayran bıraktı!

HADİSE

Cansu Dere'nin tatil pozu hayran bıraktı!

HADİSE

Cansu Dere'nin tatil pozu hayran bıraktı!

ŞEYMA SUBAŞI

Cansu Dere'nin tatil pozu hayran bıraktı!

ŞEYMA SUBAŞI

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