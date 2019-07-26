Cansu Dere'nin tatil pozu hayran bıraktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Cansu Dere, bu kez tatil pozuyla gündeme geldi. Tatil pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Cansu Dere, takipçilerinden tam not aldı. Hem manken hem de oyuncu olan Cansu Dere, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla hayran bıraktı. Cansu Dere'nin ''Yaz'' notu ile paylaştığı fotoğrafına kısa süre binlerce beğeni gelirken, takipçileri bir yandan da övgülere boğdu. Cansu Dere'ye birçok takipçisi, kalpli emoji koyarak çok güzel olduğunu söyledi. İşte Cansu Dere'nin ve diğer ünlü isimlerin tatil pozları…