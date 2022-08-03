Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:17 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:18

Cansu sosyal medyada bikinisiyle şov yaptı! Cansu Dere’nin takipçilerinden alev yağmuru…

Son olarak 'Sadakatsiz' dizisi ile adından söz ettiren Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı. Özellikle Atv'nin unutulmaz dizilerinden Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere, Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı. Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı. Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozuyla dikkatleri üzerine çekti. İşte sosyal medyayı alev alev yakan o paylaşım…