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Haberler Galeri Cansu sosyal medyada bikinisiyle şov yaptı! Cansu Dere’nin takipçilerinden alev yağmuru…
Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:17 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:18

Cansu sosyal medyada bikinisiyle şov yaptı! Cansu Dere’nin takipçilerinden alev yağmuru…

Son olarak 'Sadakatsiz' dizisi ile adından söz ettiren Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı. Özellikle Atv'nin unutulmaz dizilerinden Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere, Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı. Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı. Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozuyla dikkatleri üzerine çekti. İşte sosyal medyayı alev alev yakan o paylaşım

Cansu sosyal medyada bikinisiyle şov yaptı! Cansu Dere’nin takipçilerinden alev yağmuru…

Ünlü oyuncu ve manken Cansu Dere, yaz sezonunu açtı. Ünlü oyuncu tatilden ilk fotoğrafını bugün sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada da aktif bir kullanıcı olan güzel oyuncu Cansu Dere yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Yazın tadını çıkaran ünlüler arasında olan Cansu Dere'nin bikinili pozuna beğeni yağdı. Ünlü oyuncu ve manken Cansu Dere, bugün kendi kişisel hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Cansu sosyal medyada bikinisiyle şov yaptı! Cansu Dere’nin takipçilerinden alev yağmuru…

YAZ SEZONUNU AÇTI!

Dere, yaz sezonunu açtığı anların fotoğrafını sayfasında paylaştı.

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Cansu sosyal medyada bikinisiyle şov yaptı! Cansu Dere’nin takipçilerinden alev yağmuru…

Güzel oyuncu Cansu Dere 'Ve tatil başlıyor' notuyla paylaşım yaptı.

Cansu sosyal medyada bikinisiyle şov yaptı! Cansu Dere’nin takipçilerinden alev yağmuru…

TAKİPÇİLERİ BEĞENDİ

Bu paylaşımının hemen ardından ünlü oyuncu, takipçileri tarafından binlerce yorum ve beğeni aldı.

Cansu sosyal medyada bikinisiyle şov yaptı! Cansu Dere’nin takipçilerinden alev yağmuru…

Cansu Dere'nin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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