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Haberler Galeri Cansu Tosun karnı burnunda böyle görüntülendi… Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun doğum için gün sayıyor!

karnı burnunda böyle görüntülendi… 'in eşi Cansu Tosun için gün sayıyor!

ile parmakla gösterilen bir evliliği olan güzel oyuncu , bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Güzel oyuncu hesabından hayranları için sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Cansu Tosun'un karnı burnunda verdiği pozları sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sosyal medya hesabından hamileliğinin son günlerini paylaşan güzel oyuncu her paylaşımıyla sosyal medya gündemine damga vurmuştu. Önümüzdeki günlerde oğlu 'i kucağına alacak olan oyuncu Cansu Tosun, eşi Erkan Kolçak Köstendil ile görüntülendi. Cansu Tosun "Rahat ve güzel bir hamilelik süreci geçiriyorum. Hiç zorlanmadım. Oğlumuz Marsel bu hafta doğacak" dedi.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 14:26
Cansu Tosun karnı burnunda böyle görüntülendi… Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun doğum için gün sayıyor!

ile parmakla gösterilen bir evliliği olan güzel oyuncu , bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Güzel oyuncu hesabından hayranları için sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Cansu Tosun'un karnı burnunda verdiği pozları sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sosyal medya hesabından hamileliğinin son günlerini paylaşan güzel oyuncu her paylaşımıyla sosyal medya gündemine damga vurmuştu. Önümüzdeki günlerde oğlu 'i kucağına alacak olan oyuncu Cansu Tosun, eşi Erkan Kolçak Köstendil ile görüntülendi. Cansu Tosun "Rahat ve güzel bir hamilelik süreci geçiriyorum. Hiç zorlanmadım. Oğlumuz Marsel bu hafta doğacak" dedi.

Cansu Tosun karnı burnunda böyle görüntülendi… Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun doğum için gün sayıyor!

ile eşi önceki gün Kuruçeşme görüntülendi.

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Cansu Tosun karnı burnunda böyle görüntülendi… Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun doğum için gün sayıyor!

ile eşi bebeklerini kucaklarına almak için günleri sayıyor artık. Kuruçeşme'de kahvaltı yapan çift, çıkışta doktor kontrolüne gitti.

Cansu Tosun karnı burnunda böyle görüntülendi… Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun doğum için gün sayıyor!

Milliyet'in haberine göre; "Rahat ve güzel bir hamilelik süreci geçiriyorum. Hiç zorlanmadım. Oğlumuz bu hafta doğacak" dedi.

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Cansu Tosun karnı burnunda böyle görüntülendi… Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun doğum için gün sayıyor!

de baba olacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Cansu Tosun karnı burnunda böyle görüntülendi… Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun doğum için gün sayıyor!
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Cansu Tosun karnı burnunda böyle görüntülendi… Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun doğum için gün sayıyor!
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