Cansu Tosun karnı burnunda böyle görüntülendi… Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun doğum için gün sayıyor!

Erkan Kolçak Köstendil ile parmakla gösterilen bir evliliği olan güzel oyuncu Cansu Tosun, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından hayranları için sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Cansu Tosun'un karnı burnunda verdiği pozları sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sosyal medya hesabından hamileliğinin son günlerini paylaşan güzel oyuncu her paylaşımıyla sosyal medya gündemine damga vurmuştu. Önümüzdeki günlerde oğlu Marsel'i kucağına alacak olan oyuncu Cansu Tosun, eşi Erkan Kolçak Köstendil ile görüntülendi. Cansu Tosun "Rahat ve güzel bir hamilelik süreci geçiriyorum. Hiç zorlanmadım. Oğlumuz Marsel bu hafta doğacak" dedi.