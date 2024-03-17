Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çarkıfelek'in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali dudak uçuklattı! Yıllar onun için tersine akmış gibi…
Giriş Tarihi: 17.03.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 08:09

Çarkıfelek'in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali dudak uçuklattı! Yıllar onun için tersine akmış gibi…

Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan'ın sunduğu dönemde hostesliğe başladı. Çarkıfelek'in güzel hostesi yıllar sonra sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Yasemin Koşal, yıllar sonra tekrar gündem oldu. Uzun bir zamandır ekranlardan uzak olan Koşal, sakin bir hayat sürüyor. Koşal'ın fit görüntüsü ve güzelliği dikkat çekiyor. Bir dönemin top modellerinden oyuncu Yasemin Koşal'ın son hali görenleri adeta şoke etti. İşadamı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra podyum ve dizi setlerine veda eden ve Kerem adında bir oğlu olan 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal, duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Çarkıfelek’in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali dudak uçuklattı! Yıllar onun için tersine akmış gibi…

Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran isimlerin birçoğunun son hali merak konusu oluyor. Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, yıllar sonra gündem oldu. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Yasemin Koşal, sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Çarkıfelek’in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali dudak uçuklattı! Yıllar onun için tersine akmış gibi…

Kimisi sessiz sedasız işlerini yürütürken, kimisi ise bu işlerden tamamen elini eteğini çekip daha sakin bir hayatı tercih etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çarkıfelek’in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali dudak uçuklattı! Yıllar onun için tersine akmış gibi…

Onlardan biri de, bir dönem güzelliği ile hem programların hem de dizilerin aranılan yüzlerinden biri olan Yasemin Koşal...

Çarkıfelek’in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali dudak uçuklattı! Yıllar onun için tersine akmış gibi…

Yasemin Koşal ortalardan bir kayboldu tam kayboldu.

Çarkıfelek’in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali dudak uçuklattı! Yıllar onun için tersine akmış gibi…

Peki Yasemin Koşal'a ne oldu, şimdilerde neler yapıyor dersiniz?

SON DAKİKA