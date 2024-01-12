Giriş Tarihi: 12.01.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
12:08
Çarkıfelek'in efsane hostesi Yasemin Koşal’ın son hali göz kamaştırdı! Yıllar ona hiç değmedi!
Bir döneme damga vuran Yasemin Koşal, yıllar sonra tekrar gündem oldu. Uzun bir zamandır ekranlardan uzak olan Koşal, sakin bir hayat sürüyor. Koşal'ın fit görüntüsü ve güzelliği dikkat çekiyor. Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan'ın sunduğu dönemde hostesliğe başladı. Çarkıfelek'in güzel hostesi yıllar sonra sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Bir dönemin top modellerinden oyuncu Yasemin Koşal'ın son hali görenleri adeta şoke etti. İşadamı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra podyum ve dizi setlerine veda eden ve Kerem adında bir oğlu olan 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal, duru güzelliğiyle ilgi odağı oldu.