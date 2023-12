Giriş Tarihi: 18.12.2023 06:51

Çarkıfelek'in efsane sunucusu şöhreti ardında bırakıp İstanbul'u terk etmişti... İşte 65 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali!

Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Tarık Tarcan'ın on parmağında on marifet... Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çeken Tarık Tarcan şimdilerde ne yapığı merak konusu oldu. Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, yıllar sonra ortaya çıktı! 90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncular arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla bağını koparmayan Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündem olan 65 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Çarkıfelek'in efsane sunucusu Tarık Tarcan'ın son hali…