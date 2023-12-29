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Haberler Galeri Çarkıfelek'in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal’ın son hali göz doldurdu! Yıllar ona vız geldi! Sosyal medyaya damga vurdu
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 10:00

Çarkıfelek'in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal’ın son hali göz doldurdu! Yıllar ona vız geldi! Sosyal medyaya damga vurdu

Bir dönem her gün ekranlarda olan güzel model Yasemin Koşal yıllar sonra gündem oldu. Şimdilerde ekranlardan uzakta bir hayat sürdüren Koşal'ın fit görüntüsü ve güzelliği dikkat çekiyor. Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan'ın sunduğu dönemde hostesliğe başladı. Koşal daha sonra sunuculuğu devralan Mehmet Ali Erbil ile devam etti. Güzel model yıllar sonra sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Bir dönemin top modellerinden oyuncu Yasemin Koşal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. İşadamı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra podyum ve dizi setlerine veda eden ve Kerem adında bir oğlu olan 1983 Türkiye İkinci Güzeli Yasemin Koşal, güzelliği ve zerafetiyle ilgi odağı oldu. Yasemin Koşal, yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkati çekti.

Çarkıfelek’in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal’ın son hali göz doldurdu! Yıllar ona vız geldi! Sosyal medyaya damga vurdu

Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, yıllar sonra gündem oldu. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Yasemin Koşal, sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Çarkıfelek’in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal’ın son hali göz doldurdu! Yıllar ona vız geldi! Sosyal medyaya damga vurdu

Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran isimlerin birçoğunun son hali merak konusu oluyor.

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Çarkıfelek’in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal’ın son hali göz doldurdu! Yıllar ona vız geldi! Sosyal medyaya damga vurdu

Kimisi sessiz sedasız işlerini yürütürken, kimisi ise bu işlerden tamamen elini eteğini çekip daha sakin bir hayatı tercih etti.

Çarkıfelek’in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal’ın son hali göz doldurdu! Yıllar ona vız geldi! Sosyal medyaya damga vurdu

Onlardan biri de, bir dönem güzelliği ile hem programların hem de dizilerin aranılan yüzlerinden biri olan Yasemin Koşal...

Çarkıfelek’in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal’ın son hali göz doldurdu! Yıllar ona vız geldi! Sosyal medyaya damga vurdu

Yasemin Koşal ortalardan bir kayboldu tam kayboldu.

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