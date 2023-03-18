Çaycı Hüseyin'in Emine’si Melek Şahin'e "Bu sen olamazsın" yorumları yağdı! Çocuklar Duymasın'ın Emine'sini siz bir de şimdi görün!

Giriş Tarihi: 18.03.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 14:32

İlk olarak 2002 yılında ekrana gelen "Çocuklar Duymasın" dizisi, birçok kült karakter ve replikle Türk televizyon tarihinde önemli bir yer edindi. Ekranların unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın da bir çok isim hayat verdiği karakterle adeta hafızalara kazındı. Bu isimlerden biri de Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin. Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin şimdi ne yapıyor? Normalde olduğu kişi olarak Emine hayranlarını şaşırtan Melek Şahin "Bir röportajınızda sokakta sizi görenlerin tanımadığını söylüyorsunuz. O durum hâlâ geçerli mi?" sorusuna "Evet, tanımıyor. Tanıyanlar azınlıkta ama tanınmıyor olmaktan rahatsız değilim. İnsanların tepkisi 'Sanki sizi bir yerden tanıyorum' cümlesi ile başlıyor..." yanıtını vermişti. İşte Çaycı Hüseyin'in Emine'si Melek Şahin'in son hali...