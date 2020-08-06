Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin ile boy farkına çözüm buldu! Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'i kucağına aldığı aşk pozuna beğeni yağdı...

Cedi Osman ile Ebru Şahin aşk sarhoşu oldu! Ünlü basketbolcu Cedi Osman ile Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin tatilde aşkı bulmuştu. Çok kısa bir süre önce birlikte oldukları ortaya çıkan Cedi Osman ile Ebru Şahin verdikleri aşk pozuyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Cedi Osman ile sosyal medya hesabından aşk paylaşımları yapan Ebru Şahin bu kez sevgilisinin Instagram paylaşımında başrol. Sevgilisi Cedi Osman'ın kucakladığı Ebru Şahin ile mutluluk pozuna beğeni yağdı. Cedi Osman'ın aşk pozuna "Cedi aradaki boy farkına çareyi buldu" yorumları yapıldı. İşte Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman'ın aşk pozu...