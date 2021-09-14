Giriş Tarihi: 14.09.2021 21:52Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 21:53
Cedi Osman ve sevgilisi Ebru Şahin evleniyor! Ebru Şahin "Evet" dediği o anları sosyal medya hesabından paylaştı
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın ilişkileri dolu dizgin devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan ve nisan ayında final yapan Hercai dizisinin "Reyyan"ı Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, bir yıldır devam eden beraberlikleri evlilikle taçlandırıyorlar. Cedi Osman, bugün Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti. Ebru Şahin o anları, " Evet dedim" notuyla paylaştı.