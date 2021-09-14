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Haberler Galeri Cedi Osman ve sevgilisi Ebru Şahin evleniyor! Ebru Şahin "Evet" dediği o anları sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş Tarihi: 14.09.2021 21:52 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 21:53

Cedi Osman ve sevgilisi Ebru Şahin evleniyor! Ebru Şahin "Evet" dediği o anları sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın ilişkileri dolu dizgin devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan ve nisan ayında final yapan Hercai dizisinin "Reyyan"ı Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, bir yıldır devam eden beraberlikleri evlilikle taçlandırıyorlar. Cedi Osman, bugün Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti. Ebru Şahin o anları, " Evet dedim" notuyla paylaştı.

Cedi Osman ve sevgilisi Ebru Şahin evleniyor! Ebru Şahin Evet dediği o anları sosyal medya hesabından paylaştı

Atv'de yayınlanan Hercai dizisi ile yıldızı parlayan ve şimdilerde Destan'la ekranlara dönmeye hazırlanan Ebru Şahin'den müjdeli haber geldi.

Cedi Osman ve sevgilisi Ebru Şahin evleniyor! Ebru Şahin Evet dediği o anları sosyal medya hesabından paylaştı

Uzun bir süredir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan oyuncu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

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Cedi Osman ve sevgilisi Ebru Şahin evleniyor! Ebru Şahin Evet dediği o anları sosyal medya hesabından paylaştı

Cedi Osman, bugün Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti. Ebru Şahin ise o anları sosyal medya hesabında " Evet dedim" notuyla paylaştı.

Cedi Osman ve sevgilisi Ebru Şahin evleniyor! Ebru Şahin Evet dediği o anları sosyal medya hesabından paylaştı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Ebru Şahin'in paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü çifte mutluluklar diledi.

Cedi Osman ve sevgilisi Ebru Şahin evleniyor! Ebru Şahin Evet dediği o anları sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyaya damga vurdu.

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