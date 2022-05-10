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Haberler Galeri Cem Belevi'nin "onu asla aldatmadım" sözleri İrem Derici'yi kızdırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Ses kayıtları var!
Giriş Tarihi: 10.05.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 16:41

Cem Belevi'nin "onu asla aldatmadım" sözleri İrem Derici'yi kızdırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Ses kayıtları var!

İrem Derici ile Cem Belevi arasındaki sular durulmuyor. Şarkıcı çift, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Daha önce ihanet nedeniyle ayrılan çiftin, yine ihanet nedeniyle yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi, manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberi magazin kulislerinde çalkalamıştı. Yaşananların ardından Derici, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" deyince Belevi, "Onu asla aldatmadım" dedi. Bu sözlere sinirlenen İrem Derici'nin yanıtı sert oldu: Ses kayıtları var! İşte tüm yaşananlar...

Cem Belevi’nin onu asla aldatmadım sözleri İrem Derici’yi kızdırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Ses kayıtları var!

Şarkıcı çift İrem Derici ile Cem Belevi, bir süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşıyordu.

Cem Belevi’nin onu asla aldatmadım sözleri İrem Derici’yi kızdırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Ses kayıtları var!

Ünlü çift, ihanet nedeniyle geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.

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Cem Belevi’nin onu asla aldatmadım sözleri İrem Derici’yi kızdırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Ses kayıtları var!

Cem Belevi, İrem Derici ile tekrar barışmak için jestler yapmış ve çift, ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı.

Cem Belevi’nin onu asla aldatmadım sözleri İrem Derici’yi kızdırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Ses kayıtları var!

Ancak bu ilişki bir kez daha ihanete uğradı.

Cem Belevi’nin onu asla aldatmadım sözleri İrem Derici’yi kızdırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Ses kayıtları var!

İKİNCİ KEZ ALDATTI!

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İrem Derici ve Cem Belevi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Cem Belevi, İrem Derici'yi bir kez daha aldattı.

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