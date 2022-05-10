Cem Belevi'nin "onu asla aldatmadım" sözleri İrem Derici'yi kızdırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü: Ses kayıtları var!

Giriş Tarihi: 10.05.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 16:41

İrem Derici ile Cem Belevi arasındaki sular durulmuyor. Şarkıcı çift, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Daha önce ihanet nedeniyle ayrılan çiftin, yine ihanet nedeniyle yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi, manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberi magazin kulislerinde çalkalamıştı. Yaşananların ardından Derici, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" deyince Belevi, "Onu asla aldatmadım" dedi. Bu sözlere sinirlenen İrem Derici'nin yanıtı sert oldu: Ses kayıtları var! İşte tüm yaşananlar...