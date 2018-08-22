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Komedyen , ile tatiline son gaz devam ediyor

Giriş Tarihi: 22.08.2018 19:25 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 19:44
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Komedyen , ile tatiline son gaz devam ediyor
Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile tatiline son gaz devam ediyor

Komedyen , ile tatiline son gaz devam ediyor. ikiliye, komedyenin oğlu Kemal Yılmaz da eşlik ederken Ahu Yağtu'nun çıkan bu fotoğraf karesine ne diyeceği merak konusu oldu

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Komedyen , ile tatiline son gaz devam ediyor
Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile tatiline son gaz devam ediyor

Komedyen , ile tatiline son gaz devam ediyor.

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Komedyen , ile tatiline son gaz devam ediyor
Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile tatiline son gaz devam ediyor

Cennet Koyu'nda bulunan Mandarin Oriantel'de bulunan evinde vakit geçiren ikiliye, komedyenin oğlu Kemal Yılmaz'da eşlik etti.

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Komedyen , ile tatiline son gaz devam ediyor
Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile tatiline son gaz devam ediyor

Havuzun içinde bol bol vakit geçiren baba-oğul, bir süre sonra bahçe kısmında dinlendi.

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Komedyen , ile tatiline son gaz devam ediyor
Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile tatiline son gaz devam ediyor

Akşam vakti komedyene, sevgilisi eşlik etti.

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Komedyen , ile tatiline son gaz devam ediyor
Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile tatiline son gaz devam ediyor

6 yaşındaki oğlu Kemal Yılmaz'ın yanında sevgilisi ile samimi şekilde keyif yapan Yılmaz, gazetecilerin görüntü aldığından habersiz saat 19:00'a kadar vakit geçirdi.

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Komedyen , ile tatiline son gaz devam ediyor
Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile tatiline son gaz devam ediyor

Geçtiğimiz hafta oğlu Kemal'in doğum günü için 'yi istemediği öğrenilen Ahu Yağtu'nun, çıkan bu fotoğraf karesine ne diyeceği merak konusu oldu.

Gökhan GÖKDUMAN / GÜNAYDIN

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