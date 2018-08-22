Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile tatiline son gaz devam ediyor. ikiliye, komedyenin oğlu Kemal Yılmaz da eşlik ederken Ahu Yağtu'nun çıkan bu fotoğraf karesine ne diyeceği merak konusu oldu Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile tatiline son gaz devam ediyor. Cennet Koyu'nda bulunan Mandarin Oriantel'de bulunan evinde vakit geçiren ikiliye, komedyenin oğlu Kemal Yılmaz'da eşlik etti. Havuzun içinde bol bol vakit geçiren baba-oğul, bir süre sonra bahçe kısmında dinlendi. Akşam vakti komedyene, sevgilisi Defne Samyeli eşlik etti. 6 yaşındaki oğlu Kemal Yılmaz'ın yanında sevgilisi ile samimi şekilde keyif yapan Yılmaz, gazetecilerin görüntü aldığından habersiz saat 19:00'a kadar vakit geçirdi. Geçtiğimiz hafta oğlu Kemal'in doğum günü için Defne Samyeli'yi istemediği öğrenilen Ahu Yağtu'nun, çıkan bu fotoğraf karesine ne diyeceği merak konusu oldu. Gökhan GÖKDUMAN / GÜNAYDIN