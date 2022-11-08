Cem Yılmaz’a oyuncu sevgili! Cem Yılmaz gönlünü bakın kime kaptırdı

Eski eşi Ahu Yağtu'dan Kemal Yılmaz adında bir oğlu bulunan ve Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ve kendisinden 21 yaş küçük olan, Erşan Kuneri'de rol verdiği Rüya Demirbulut'la yaşadığı aşklarla gündemde olan Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı. Cem Yılmaz'ın kendisinden 5 yaş küçük olan güzel oyuncu Seda Akman'la sevgili olduğu ortaya çıktı. 44 yaşındaki Seda Akman ve Cem Yılmaz'ın gözlerden uzak görüştüğü ortaya çıktı. Yılmaz'ın Akman'a da son filmi 'Ayzek'le Bir Gece'de kısa bir rol verdiği öğrenildi. SEDA AKMAN KİMDİR? Seda Akman, 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Liseden sonraki 4 yılını, Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6'da Jetset adında bir TV programı sundu. 1998 yılında Miss Palmolive seçildi ve ardından Miss Intercontinental yarışmasında 4. oldu. 1999 yılında ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi. 1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV'de farklı programlarda sunuculuk yaptı. Akman'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2003 yılında yayılanan Yazı Tura isimli filmde oldu. Oyuncu, Nazan isimli bir karaktere hayat verdi. İlk televizyon deneyimi ise Atv'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizi oldu. SEDA AKMAN'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER Mühürlü Güller - 2003 Ölümsüz Aşk - 2003 Bir İstanbul Masalı - 2003 Yazı Tura - 2004 Balans ve Manevra - 2005 Aşk Yolu - 2005 Kanlı Düğün - 2005 Emret Komutanım - 2005-2007 Emret Komutanım Şah Mat - 2007 Annem - 2007-2009 Arka Sokaklar - 2010 Behzat Ç. - 2010 Küçük Sırlar - 2010 Mükemmel Çift - 2010 Karakol - 2011 Eve Düşen Yıldırım - 2012 Tozlu Yollar - 2013 Fatih - 2013