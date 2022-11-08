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Haberler Galeri Cem Yılmaz'a oyuncu sevgili! Cem Yılmaz gönlünü bakın kime kaptırdı
Giriş Tarihi: 08.11.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 10:48

Cem Yılmaz'a oyuncu sevgili! Cem Yılmaz gönlünü bakın kime kaptırdı

Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ve Rüya Demirbulut'la yaşadığı ilişkilerle konuşulan ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı. 49 yaşındaki Cem Yılmaz, Bir İstanbul Masalı, Emret Komutanım, Arka Sokaklar, Masumlar Apartmanı, Annem gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan 44 yaşındaki güzel oyuncu Seda Akman ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Cem Yılmaz’a oyuncu sevgili! Cem Yılmaz gönlünü bakın kime kaptırdı

Eski eşi Ahu Yağtu'dan Kemal Yılmaz adında bir oğlu bulunan ve Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ve kendisinden 21 yaş küçük olan, Erşan Kuneri'de rol verdiği Rüya Demirbulut'la yaşadığı aşklarla gündemde olan Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı.

Cem Yılmaz’a oyuncu sevgili! Cem Yılmaz gönlünü bakın kime kaptırdı

Cem Yılmaz'ın kendisinden 5 yaş küçük olan güzel oyuncu Seda Akman'la sevgili olduğu ortaya çıktı.

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Cem Yılmaz’a oyuncu sevgili! Cem Yılmaz gönlünü bakın kime kaptırdı

44 yaşındaki Seda Akman ve Cem Yılmaz'ın gözlerden uzak görüştüğü ortaya çıktı. Yılmaz'ın Akman'a da son filmi "Ayzek'le Bir Gece"de kısa bir rol verdiği öğrenildi.

Cem Yılmaz’a oyuncu sevgili! Cem Yılmaz gönlünü bakın kime kaptırdı

SEDA AKMAN KİMDİR?

Seda Akman, 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Liseden sonraki 4 yılını, Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6'da Jetset adında bir TV programı sundu.

Cem Yılmaz’a oyuncu sevgili! Cem Yılmaz gönlünü bakın kime kaptırdı

1998 yılında Miss Palmolive seçildi ve ardından Miss Intercontinental yarışmasında 4. oldu. 1999 yılında ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

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