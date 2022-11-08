Cem Yılmaz’a oyuncu sevgili! Cem Yılmaz gönlünü bakın kime kaptırdı

Eski eşi Ahu Yağtu'dan Kemal Yılmaz adında bir oğlu bulunan ve Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ve kendisinden 21 yaş küçük olan, Erşan Kuneri'de rol verdiği Rüya Demirbulut'la yaşadığı aşklarla gündemde olan Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı.