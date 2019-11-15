Cem Yılmaz'dan Haluk Levent açıklaması

Cem Yılmaz'ın, geçen günlerde yaptığı gösteride şarkıcı Haluk Levent'e 'vurgun' göndermesi yaptığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in sosyal medyayı sallayan mesajları sonrası Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi. Cem Yılmaz ve Haluk Levent'ten 'vurgun' polemiği hakkında peş peşe açıklamalar geldi. Cem Yılmaz'ın, uzun süredir kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Haluk Levent hakkında söyledikleri sosyal medyada olay olmuştu. Ekşi Sözlük yazarları, Cem Yılmaz'ın son gösterisinde Haluk Levent için "Büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini ileri sürmüştü. İşte Cem Yılmaz'ın Haluk Levent için yaptığı o açıklama…