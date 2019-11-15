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'dan açıklaması

'ın, geçen günlerde yaptığı gösteride şarkıcı 'e 'vurgun' göndermesi yaptığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in sosyal medyayı sallayan mesajları sonrası Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi. Cem Yılmaz ve Haluk Levent'ten 'vurgun' polemiği hakkında peş peşe açıklamalar geldi. Cem Yılmaz'ın, uzun süredir kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Haluk Levent hakkında söyledikleri sosyal medyada olay olmuştu. yazarları, Cem Yılmaz'ın son gösterisinde Haluk Levent için "Büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini ileri sürmüştü. İşte Cem Yılmaz'ın Haluk Levent için yaptığı o açıklama…

Giriş Tarihi: 15.11.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 16:58
Cem Yılmaz'dan Haluk Levent açıklaması

'ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı gösteride şarkıcı 'e 'vurgun' göndermesi yaptığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcının sosyal medyayı sallayan mesajları sonrası Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi.

Cem Yılmaz'dan Haluk Levent açıklaması

ve şarkıcı 'ten 'vurgun' polemiği hakkında peş peşe açıklamalar geldi.

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Cem Yılmaz'dan Haluk Levent açıklaması

'ın, uzun süredir kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı hakkında söyledikleri sosyal medyada olay olmuştu.

Cem Yılmaz'dan Haluk Levent açıklaması

yazarları, 'ın son gösterisinde için "Büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini ileri sürmüştü.

Cem Yılmaz'dan Haluk Levent açıklaması

"1 TL'LİK VURGUN YAPTIYSAM ÜLKEYİ TERK EDECEĞİM"
Söz konusu iddialar sonrası , üzerinden 'a sitem ederek, "Sevgili Cem Yılmaz. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen "yakında" olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın "vurgun"u? 1TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın" mesajını paylaşmıştı.

Cem Yılmaz'dan Haluk Levent açıklaması

'Vurgun' iddiası hakkında bir cevap gelmeyince, ünlü komedyeni zan altında bırakmak istemeyen , konunun peşini bırakmadığını ancak yargısız infaz yapmayacağını vurgulayarak yazdığı mesajları sildi.

Cem Yılmaz'dan Haluk Levent açıklaması

'ın, " ile ilgili bir şey söyledim, 'Haluk Levent çok iyi bir insandır' diye mesaj yağdı. Ya tamam şaka yapıyoruz. Millet iyice delirdi" dediği belirtildi.

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