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  • Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i gişede fena çakıldı!

'ın 'i gişede fena çakıldı!

'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'ni sinema eleştirmenleri genelde beğenmemişti. Filmle ilgili izleyici yorumları da yavaş yavaş sosyal medyaya düşmeye başladı. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı. Cem Yılmaz'ın gişede umduğunu bulamadığı filmleri arasında ilk üç günde 276.086 izlenmeyle sondan ikinci sıraya yerleşti. İşte bazı Cem Yılmaz fanatiklerinin bile başarılı bulmadıkları filmle ilgili izleyici görüşleri...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 14:54
Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i gişede fena çakıldı!

'ın ""i izleyicisinden düşük not aldı. özellikle Cem Yılmaz hayranlarının büyük beklenti içinde izledikleri Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Karakomik Filmler"e sosyal medyadan eleştiri yağdı.

Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i gişede fena çakıldı!

'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'ni sinema eleştirmenleri genelde beğenmemişti. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı. Cem Yılmaz'ın gişede umduğunu bulamadığı filmleri arasında ilk üç günde 276.086 izlenmeyle sondan ikinci sıraya yerleşti.

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Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i gişede fena çakıldı!

Filmle ilgili izleyici yorumları da yavaş yavaş sosyal medyaya düşmeye başladı. İşte GUNAYDIN'dan Mevlüt Tezel'in köşesinde yer verdiği fanatiklerinin bile başarılı bulmadıkları ile ilgili izleyici görüşleri:

İzzet Tulas: "Usta kusura bakma bu sefer olmamış be, hatta hiç olmamış. Tamam, ortada emek var eyvallah ama yok."

Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i gişede fena çakıldı!

CNTTN: "Tamam , seviyoruz abi, ben de seviyorum bu adamı ama olmamış abi. Ne güldürüyor, ne ağlatıyor.
En önemlisi de düşündürmüyor!"

Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i gişede fena çakıldı!

Progresif: "Her iki hikayeye de baktığımızda yavanlık akıyor. Elle tutulur yanları yok. Kendi filmime gönderme yapayım, o filme gönderme yapayım, arada birkaç bel altı espri yapayım vs. İnce düşünülmüş veya 'Süper şaka valla' deyip koptuğumuz tek bir nokta yok. 'ın artık bu döngüden çıkması lazım."

Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i gişede fena çakıldı!

Asdera: "İlk film güzeldi. İkinci film için aynı düşünceleri paylaşamam. Beklentimin altında kalmış bir proje. İki film yerine ilk filmin uzun metrajlı halini tercih ederdim."

Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i gişede fena çakıldı!

Onur Aydın: "İki filmde de senaryo finalize olmamış gibiydi. 'Giriş-gelişme-sonuç'luk hikayeler yoktu. Senaristin aklına bazı sahneler gelmiş, bunu kameraya çekelim demiş resmen."

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