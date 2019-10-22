Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i gişede fena çakıldı!

Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'ni sinema eleştirmenleri genelde beğenmemişti. Filmle ilgili izleyici yorumları da yavaş yavaş sosyal medyaya düşmeye başladı. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı. Cem Yılmaz'ın gişede umduğunu bulamadığı filmleri arasında ilk üç günde 276.086 izlenmeyle sondan ikinci sıraya yerleşti. İşte bazı Cem Yılmaz fanatiklerinin bile başarılı bulmadıkları filmle ilgili izleyici görüşleri...