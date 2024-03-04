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Haberler Galeri Cem Yılmaz'ın kendisinden 13 yaş küçük gizemli aşkı bakın kim çıktı! "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı"
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:31

Cem Yılmaz'ın kendisinden 13 yaş küçük gizemli aşkı bakın kim çıktı! "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Özel hayatıyla adından sıkça adından söz ettiriyor. Eski eşi Ahu Yağtu'dan bir oğlu olan Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi uzun süre konuşulmuştu. Bir süredir adı aşk dedikodularına karışmayan 50 yaşındaki Cem Yılmaz yeni aşka yelken açtı. Cem Yılmaz'ın kendisinden 13 yaş küçük gizemli aşkı bakın kim çıktı.

Cem Yılmaz’ın kendisinden 13 yaş küçük gizemli aşkı bakın kim çıktı! Güneşim doğdu, ağzım tatlandı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Eski eşi Ahu Yağtu'nun yanı sıra Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile ilişkisi uzun süre konuşuldu. Bir süredir ise adı herhangi bir aşk dedikodularına karışmıyordu.

Cem Yılmaz’ın kendisinden 13 yaş küçük gizemli aşkı bakın kim çıktı! Güneşim doğdu, ağzım tatlandı

Ancak gizemli bir paylaşım, Yılmaz'ın yeni bir aşka yelken açtığını gözler önüne serdi.

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Cem Yılmaz’ın kendisinden 13 yaş küçük gizemli aşkı bakın kim çıktı! Güneşim doğdu, ağzım tatlandı

Sosyal medya hesabından, "O kadar'" notuyla paylaştığı fotoğraftaki topuklu ayakkabının sahibi merak konusu oldu.

Cem Yılmaz’ın kendisinden 13 yaş küçük gizemli aşkı bakın kim çıktı! Güneşim doğdu, ağzım tatlandı

Oklar ise bir süredir barışacakları gözüyle bakılan Sarıkaya'ya çevrilmişti. Ancak Sarıkaya, Bali'den fotoğraflar paylaşarak karedeki kadının kendisinin olmadığını ispatlamıştı.

Cem Yılmaz’ın kendisinden 13 yaş küçük gizemli aşkı bakın kim çıktı! Güneşim doğdu, ağzım tatlandı

Komedyen Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz gün paylaştığı topuklu ayakkabı giyen gizemli kadının kim olduğu merak edilmişti. Fotoğraftaki kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

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