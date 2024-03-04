Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
10:31
Cem Yılmaz'ın kendisinden 13 yaş küçük gizemli aşkı bakın kim çıktı! "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı"
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Özel hayatıyla adından sıkça adından söz ettiriyor. Eski eşi Ahu Yağtu'dan bir oğlu olan Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi uzun süre konuşulmuştu. Bir süredir adı aşk dedikodularına karışmayan 50 yaşındaki Cem Yılmaz yeni aşka yelken açtı. Cem Yılmaz'ın kendisinden 13 yaş küçük gizemli aşkı bakın kim çıktı.