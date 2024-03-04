Cem Yılmaz'ın kendisinden 13 yaş küçük gizemli aşkı bakın kim çıktı! "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Eski eşi Ahu Yağtu'nun yanı sıra Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile ilişkisi uzun süre konuşuldu. Bir süredir ise adı herhangi bir aşk dedikodularına karışmıyordu.