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Haberler Galeri Cemal Can Canseven'in estetikli olduğunu biliyor muydunuz? Görenler şoke oldu!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 13:45

Cemal Can Canseven'in estetikli olduğunu biliyor muydunuz? Görenler şoke oldu!

Cemal Can Canseven, Instagram'dan nostalji paylaşımda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can Canseven'in burnunun estetiksiz hali de dikkatlerden kaçmadı. Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden Cemal Can Canseven sosyal medyanın ilgi odağı. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven yine çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Cemal Can Canseven'in estetiksiz ve kilolu hali...

Cemal Can Canseven’in estetikli olduğunu biliyor muydunuz? Görenler şoke oldu!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile YouTube'da çektiği videolarla adını duyuran ve daha sonra Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven'in küçüklük fotoğrafı ortaya çıktı. Küçükken bir hayli kilolu olduğu görülen Canseven, o haliyle sevenlerini şaşırttı.

Cemal Can Canseven’in estetikli olduğunu biliyor muydunuz? Görenler şoke oldu!

ÇOCUKKEN ŞİŞMAN VE TATLI OLDUĞUNU DİLE GETİRMİŞTİ

Cemal Can Canseven, Survivor'da yarıştığı dönem hayatındaki kırılma noktasını anlatırken kilo verdiği süreçten de bahsetmişti.

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Cemal Can Canseven’in estetikli olduğunu biliyor muydunuz? Görenler şoke oldu!

Cemal Can, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini ve Çocukken şişman ve tatlı bir çocuk olduğunu dile getirmişti.

Cemal Can Canseven’in estetikli olduğunu biliyor muydunuz? Görenler şoke oldu!

"3 AYDA 15 KİLO VERDİM"

25 yaşındaki Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. Üç ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi" demişti.

Cemal Can Canseven’in estetikli olduğunu biliyor muydunuz? Görenler şoke oldu!

Canseven, sözlerine; "Çoğu kırılma noktamda istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı" diye devam etmişti.

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