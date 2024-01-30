Giriş Tarihi: 30.01.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
13:45
Cemal Can Canseven'in estetikli olduğunu biliyor muydunuz? Görenler şoke oldu!
Cemal Can Canseven, Instagram'dan nostalji paylaşımda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can Canseven'in burnunun estetiksiz hali de dikkatlerden kaçmadı. Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden Cemal Can Canseven sosyal medyanın ilgi odağı. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven yine çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Cemal Can Canseven'in estetiksiz ve kilolu hali...