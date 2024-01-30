Cemal Can Canseven’in estetikli olduğunu biliyor muydunuz? Görenler şoke oldu!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile YouTube'da çektiği videolarla adını duyuran ve daha sonra Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven'in küçüklük fotoğrafı ortaya çıktı. Küçükken bir hayli kilolu olduğu görülen Canseven, o haliyle sevenlerini şaşırttı.