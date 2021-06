Survivor 2020 sezonunu şampiyonu Cemal Can Canseven yaptığı paylaşımla takipçilerinden öneri istedi. Ünlü isim bacaklarında oluşan yaraları fotoğrafladığı paylaşımla esprili bir şekilde yardım istedi. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ve ünlü popçu Aleyna Tilki ile başrollerini paylaştığı İşte bu benim masalım isimli dizi ile de ismini duyuran fenomen, arkasından ise ilk şarkısını piyasaya sürmüştü. Survivor şampiyonu Cemal Can paylaşımında hayranlarını şaşırttı. İşte Cemal Can Canseven'in o paylaşımı…