Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
09:59
Cemal Hünal ile Lale Cangal'dan 'boşanma' açıklaması! 13 yıllık evlilik bitiyor mu?
Issız Adam filmiyle üne kavuşan Cemal Hünal, 2011 yılında Lale Cangal ile nikah masasına oturmuştu. Filmindeki rolünden bahsedip "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var, ama ben 20 senedir aynı kadınla beraberim" diyen Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal'ın boşandığı iddia edilmişti. Bir çocuğu olan çift, haklarındaki iddiaya son noktayı koydu.