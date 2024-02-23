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Haberler Galeri Cemal Hünal ile Lale Cangal'dan 'boşanma' açıklaması! 13 yıllık evlilik bitiyor mu?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 09:59

Cemal Hünal ile Lale Cangal'dan 'boşanma' açıklaması! 13 yıllık evlilik bitiyor mu?

Issız Adam filmiyle üne kavuşan Cemal Hünal, 2011 yılında Lale Cangal ile nikah masasına oturmuştu. Filmindeki rolünden bahsedip "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var, ama ben 20 senedir aynı kadınla beraberim" diyen Cemal Hünal ile eşi Lale Cangal'ın boşandığı iddia edilmişti. Bir çocuğu olan çift, haklarındaki iddiaya son noktayı koydu.

Cemal Hünal ile Lale Cangal’dan ’boşanma’ açıklaması! 13 yıllık evlilik bitiyor mu?

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, 2008 yılında yayınlanan Issız Adam filmindeki Alper rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Cemal Hünal ile Lale Cangal’dan ’boşanma’ açıklaması! 13 yıllık evlilik bitiyor mu?

47 yaşındaki ünlü oyuncu, 2011 yılında Lale Cangal ile nikah masasına oturmuştu.

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Cemal Hünal ile Lale Cangal’dan ’boşanma’ açıklaması! 13 yıllık evlilik bitiyor mu?

Çiftin bu evlilikten Doğan Atilla adında bir de oğulları olmuştu.

Cemal Hünal ile Lale Cangal’dan ’boşanma’ açıklaması! 13 yıllık evlilik bitiyor mu?

Önceki yıl verdiği bir röportajda, Issız Adam'daki rolünün izleyenleri çok etkilediğini söyleyerek "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var; ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim" diyerek övünmüştü.

Cemal Hünal ile Lale Cangal’dan ’boşanma’ açıklaması! 13 yıllık evlilik bitiyor mu?

İddiaya göre, Hünal ile kendi mücevher markası olan tasarımcı eşi Lale Cangal, tek celsede sessiz sedasız evliliklerini sonlandırmıştı.

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