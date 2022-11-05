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Haberler Galeri Cemiyet hayatının tanınmış ismi Dilek Ertek’in acı sonu! Kazayla ilgili flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 05.11.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022 07:27

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Dilek Ertek’in acı sonu! Kazayla ilgili flaş gelişme!

Dünyaca ünlü lüks bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan Dilek Ertek'ten şok haber! Ünlü işkadını, 26 Ekim'de arkadaşlarıyla cruise gemisiyle tatile gitti. Tahiti'ye uğrayan gemi Pasifik Okyanusu'na açıldı. Arkadaşları akşam yemeğine gelmeyen Ertek'in odasını güvenliğe açtırınca şok yaşadı. Ertek'in balkon kapısı açıktı ama kendisi yoktu. Tüm gemi ayağa kalktı. Kamera kayıtları incelendiğinde ünlü işkadınının balkondan aşağı düştüğü görüldü. Olayın ardından oğlu Gökçe Atuk Tahiti'ye giderek arama çalışmalarına katıldı. Ancak günlerdir helikopterlerle yapılan aramalarda Ertek'in cesedine ulaşılamadı.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Cemiyet hayatının tanınmış ismi Dilek Ertek’in acı sonu! Kazayla ilgili flaş gelişme!

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Dilek Ertek, Tahiti seyahati sırasında dengesini kaybedip cruise gemisinden denize düştü. Oğlu Gökçe Atuk, günlerdir helikoplerle Pasifik Okyanusu'nda annesinin cesedini arıyor. Öte yandan kazayla ilgili Tahiti'de soruşturma başlatıldığı, Atuk'un hukuki süreçle de yakından ilgilendiği öğrenildi

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Dilek Ertek’in acı sonu! Kazayla ilgili flaş gelişme!

Sosyetenin ünlü isimlerinden Dilek Ertek, 26 Ekim'de arkadaşlarıyla cruise gemisiyle tatile gitti.

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Cemiyet hayatının tanınmış ismi Dilek Ertek’in acı sonu! Kazayla ilgili flaş gelişme!

Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, arkadaşları akşam yemeğine gelmeyen Ertek'i merak edip odasını açtırmak istedi.

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Dilek Ertek’in acı sonu! Kazayla ilgili flaş gelişme!

Ancak yakınları gördükleri tablo karşısında şok geçirdi. Ertek'in balkon kapısı açıktı ama kendisi yoktu.

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Dilek Ertek’in acı sonu! Kazayla ilgili flaş gelişme!

Tüm gemi ayağa kalktı. Kamera kayıtları incelendiğinde ünlü işkadınının balkondan aşağı düştüğü görüldü.

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