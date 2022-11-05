Giriş Tarihi: 05.11.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022 07:27

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Dilek Ertek’in acı sonu! Kazayla ilgili flaş gelişme!

Dünyaca ünlü lüks bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan Dilek Ertek'ten şok haber! Ünlü işkadını, 26 Ekim'de arkadaşlarıyla cruise gemisiyle tatile gitti. Tahiti'ye uğrayan gemi Pasifik Okyanusu'na açıldı. Arkadaşları akşam yemeğine gelmeyen Ertek'in odasını güvenliğe açtırınca şok yaşadı. Ertek'in balkon kapısı açıktı ama kendisi yoktu. Tüm gemi ayağa kalktı. Kamera kayıtları incelendiğinde ünlü işkadınının balkondan aşağı düştüğü görüldü. Olayın ardından oğlu Gökçe Atuk Tahiti'ye giderek arama çalışmalarına katıldı. Ancak günlerdir helikopterlerle yapılan aramalarda Ertek'in cesedine ulaşılamadı.