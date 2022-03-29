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Haberler Galeri Cennet Mahallesi'nin Ayşe'sini şimdi gören şarkıcı Hadise sanıyor! İşte değişimi dudak uçuklatan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy...
Giriş Tarihi: 29.03.2022 06:40 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 06:53

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'sini şimdi gören şarkıcı Hadise sanıyor! İşte değişimi dudak uçuklatan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy...

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti. Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi. Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor. YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. Evlilik hazırlıkları yapan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy değişimi ile dudak uçuklattı. Cennet Mahallesi'nin Aliş'i kara çocuk Seyit Karabulut ise çoktan evlenip baba oldu. İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’sini şimdi gören şarkıcı Hadise sanıyor! İşte değişimi dudak uçuklatan Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy...

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ise ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’sini şimdi gören şarkıcı Hadise sanıyor! İşte değişimi dudak uçuklatan Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy...

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’sini şimdi gören şarkıcı Hadise sanıyor! İşte değişimi dudak uçuklatan Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy...

Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’sini şimdi gören şarkıcı Hadise sanıyor! İşte değişimi dudak uçuklatan Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy...

Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’sini şimdi gören şarkıcı Hadise sanıyor! İşte değişimi dudak uçuklatan Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy...

İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...

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