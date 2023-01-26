Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ceren bayılıyordu! Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son halini gören kıvırcık saçlarını sordu!
Giriş Tarihi: 26.01.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 09:25

Ceren bayılıyordu! Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son halini gören kıvırcık saçlarını sordu!

Ekranların unutulmayan dizilerinden olan Sihirli Annem'in çocuk oyuncularından bazıları şimdilerde evli, mutlu hatta çocuklu... Sosyal medyada merak edilenler arasında olan Sihirli Annem'in çocuk yıldızlarının son hallerini sizin için derledik. Bu isimlerden biri de Sihirli Annem'in Ceren'inin çocukluk aşkı Kerem, yani gerçek adı ile Michele Cedolin. Geçtiğimiz yıl evlenen Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son halini görenler kıvırcık saçlarını sormadan edemiyor. Geçtiğimiz aylarda Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven ile 'Kerem' Michele Cedolin 19 yıl sonra diziden bir sahneyi yeniden canlandırmıştı... İşte Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

Ceren bayılıyordu! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin’in son halini gören kıvırcık saçlarını sordu!

Bir zamanlara damga vuran uzun soluklu dizi Sihirli Annem, 7'den 77'ye herkes tarafından ilgiyle izlenmişti. Son zamanlarda Sihirli Annem oyuncuları değişimleri ile yeniden gündeme geldi.

Ceren bayılıyordu! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin’in son halini gören kıvırcık saçlarını sordu!

"Sihirli Annem" dizisinin çocuk oyuncuları aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki onları tanımak neredeyse imkansız.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ceren bayılıyordu! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin’in son halini gören kıvırcık saçlarını sordu!

Şimdilerde sosyal medyada ilgiyle takip edilen o isimlerden biri de Gizem Güven.

Ceren bayılıyordu! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin’in son halini gören kıvırcık saçlarını sordu!

Sihirli Annem'de Ceren, Selena'da Leyla karakterine hayat veren Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile evlenmiş çift daha sonra yollarını ayırmıştı.

Ceren bayılıyordu! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin’in son halini gören kıvırcık saçlarını sordu!

Geçtiğimiz yıl eşi ile ayrılık kararı aldıklarını duyuran Gizem Güven'e en büyük destek yine eski rol arkadaşlarından gelmişti.

SON DAKİKA