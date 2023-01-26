Ceren bayılıyordu! Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin’in son halini gören kıvırcık saçlarını sordu!

Ekranların unutulmayan dizilerinden olan Sihirli Annem'in çocuk oyuncularından bazıları şimdilerde evli, mutlu hatta çocuklu... Sosyal medyada merak edilenler arasında olan Sihirli Annem'in çocuk yıldızlarının son hallerini sizin için derledik. Bu isimlerden biri de Sihirli Annem'in Ceren'inin çocukluk aşkı Kerem, yani gerçek adı ile Michele Cedolin. Geçtiğimiz yıl evlenen Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son halini görenler kıvırcık saçlarını sormadan edemiyor. Geçtiğimiz aylarda Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven ile 'Kerem' Michele Cedolin 19 yıl sonra diziden bir sahneyi yeniden canlandırmıştı... İşte Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...