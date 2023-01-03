Giriş Tarihi: 03.01.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 10:19

Cesaretini konuşturan Deniz Seki minicik elbisesi ile parmak ısırttı! Deniz Seki'nin yılbaşı şıklığı...

İncecik kalan Deniz Seki'nin süper minisi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, yılbaşında yine sahnedeydi. Deniz Seki'nin yeni yıla girerken tercih ettiği taşlı mini elbisesi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri Deniz Seki'nin mini elbisesi ile çok güzel göründüğünü söylerken, kimileri fazla açık buldu. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. 52 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa süper misiniyle şov yaptı. Deniz Seki yürek hoplattı. İşte süper minisi ile boy gösteren Deniz Seki'nin yeni kareleri...