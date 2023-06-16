Giriş Tarihi: 16.06.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 08:30

Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik'ten teknede şov! Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik tekne pozları ile yaktı geçti!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi şimdi tam bir afet oldu! Yüsra Geyik, Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak adeta dizide büyümüştü. Aile dizisinin Yağmur'u olarak ekranlara geri dönen Yüsra Geyik oynadığı karakter ile izleyiciyi bu defa ters köşe yaptı. Dizilerin sezon finali yapmasıyla kendini tatile atan ünlülerden olan Yüsra Geyik tekne pozları ile sosyal medyayı salladı. Düzgün fiziği ve karın kaslarıyla adeta şov yapan Yüsra Geyik'in bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte alev emojileri yağan Yüsra Geyik'in tekne pozları...