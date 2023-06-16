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Haberler Galeri Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik'ten teknede şov! Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik tekne pozları ile yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 16.06.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 08:30

Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik'ten teknede şov! Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik tekne pozları ile yaktı geçti!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi şimdi tam bir afet oldu! Yüsra Geyik, Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak adeta dizide büyümüştü. Aile dizisinin Yağmur'u olarak ekranlara geri dönen Yüsra Geyik oynadığı karakter ile izleyiciyi bu defa ters köşe yaptı. Dizilerin sezon finali yapmasıyla kendini tatile atan ünlülerden olan Yüsra Geyik tekne pozları ile sosyal medyayı salladı. Düzgün fiziği ve karın kaslarıyla adeta şov yapan Yüsra Geyik'in bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte alev emojileri yağan Yüsra Geyik'in tekne pozları...

Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik’ten teknede şov! Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik tekne pozları ile yaktı geçti!

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle akıllara kazınan 32 yaşındaki Yüsra Geyik, en son Camdaki Kız dizisinde rol almıştı. Şmdilerde Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren Yüsra Geyik tatil pozları ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik’ten teknede şov! Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik tekne pozları ile yaktı geçti!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi şimdi tam bir afet oldu! Yüsra Geyik, Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak adeta dizide büyümüştü.

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Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik’ten teknede şov! Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik tekne pozları ile yaktı geçti!
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Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik’ten teknede şov! Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik tekne pozları ile yaktı geçti!

Dizilerin sezon finali yapmasıyla kendini tatile atan ünlülerden olan Yüsra Geyik tekne pozları ile sosyal medyayı salladı.

Cesur pozları ile baş döndüren Yüsra Geyik’ten teknede şov! Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik tekne pozları ile yaktı geçti!

Düzgün fiziği ve karın kaslarıyla adeta şov yapan Yüsra Geyik'in bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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