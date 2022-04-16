Giriş Tarihi: 16.04.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 11:50

Cesur pozların kraliçesi Mine Tugay'ın dönüşü muhteşem oldu! Set pozu ile yaktı geçti!

43 yaşındaki Mine Tugay cesur ve dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Zalim İstanbul dizisi ile ekranlarda boy gösteren Mine Tugay'ın yeni dizisi belli olmuştu. Gülümse Kaderine adlı dizide boşrol olan Mine Tugay'dan set pozu da geldi. Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay hayranları oldukça sabırsızlandı. Takipçileri tarafından çokça beğenilen pozu Instagram'ı adeta yıktı geçti. İşte Behzat Ç., Medcezir gibi efsane dizilerde yer alan Mine Tugay'ın nefes kesen pozları...