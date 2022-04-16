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Haberler Galeri Cesur pozların kraliçesi Mine Tugay'ın dönüşü muhteşem oldu! Set pozu ile yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 16.04.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 11:50

Cesur pozların kraliçesi Mine Tugay'ın dönüşü muhteşem oldu! Set pozu ile yaktı geçti!

43 yaşındaki Mine Tugay cesur ve dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Zalim İstanbul dizisi ile ekranlarda boy gösteren Mine Tugay'ın yeni dizisi belli olmuştu. Gülümse Kaderine adlı dizide boşrol olan Mine Tugay'dan set pozu da geldi. Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay hayranları oldukça sabırsızlandı. Takipçileri tarafından çokça beğenilen pozu Instagram'ı adeta yıktı geçti. İşte Behzat Ç., Medcezir gibi efsane dizilerde yer alan Mine Tugay'ın nefes kesen pozları...

Cesur pozların kraliçesi Mine Tugay’ın dönüşü muhteşem oldu! Set pozu ile yaktı geçti!

43 yaşındaki Mine Tugay cesur ve dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Son olarak "Zalim İstanbul" dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Mine Tugay, uzun süredir setlerden uzak duruyordu.

Cesur pozların kraliçesi Mine Tugay’ın dönüşü muhteşem oldu! Set pozu ile yaktı geçti!

Mine Tugay'ın yeni dizisi belli oldu.. Gülümse Kaderine adlı dizide boşrol olan Mine Tugay'dan set pozu da geldi.

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Cesur pozların kraliçesi Mine Tugay’ın dönüşü muhteşem oldu! Set pozu ile yaktı geçti!

Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay hayranları oldukça sabırsızlandı.

Cesur pozların kraliçesi Mine Tugay’ın dönüşü muhteşem oldu! Set pozu ile yaktı geçti!

Takipçileri tarafından çokça beğenilen pozu Instagram'ı adeta yıktı geçti.

Cesur pozların kraliçesi Mine Tugay’ın dönüşü muhteşem oldu! Set pozu ile yaktı geçti!

Güzel oyuncuya hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

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