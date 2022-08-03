Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:21 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:22

Cesur yatak odası pozu sosyal medyayı karıştırdı! Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel olay yarattı

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan geçtiğimiz aylarda boşanan ve son dönemde şarkıcılığa soyunan oyuncu Selen Görgüzel'den sert tepki. Öpüşme sahnesinin 8 yıllık evliliklerini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde sünnet derisi ile güzelleştiği video ile sosyal medyayı sallamıştı. Yeni doğan sünnet derisiyle genç kaldığını söyleyen Selen Görgüzel, aldığı tepkiler sonrası isyan etmişti. Selen Görgüzel, son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle yatak odasında çekilen bir karesini takipçileriyle paylaştı.