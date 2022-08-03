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Haberler Galeri Cesur yatak odası pozu sosyal medyayı karıştırdı! Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel olay yarattı
Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:21 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:22

Cesur yatak odası pozu sosyal medyayı karıştırdı! Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel olay yarattı

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan geçtiğimiz aylarda boşanan ve son dönemde şarkıcılığa soyunan oyuncu Selen Görgüzel'den sert tepki. Öpüşme sahnesinin 8 yıllık evliliklerini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde sünnet derisi ile güzelleştiği video ile sosyal medyayı sallamıştı. Yeni doğan sünnet derisiyle genç kaldığını söyleyen Selen Görgüzel, aldığı tepkiler sonrası isyan etmişti. Selen Görgüzel, son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle yatak odasında çekilen bir karesini takipçileriyle paylaştı.

Cesur yatak odası pozu sosyal medyayı karıştırdı! Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel olay yarattı

Selen Görgüzel, çocukların sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerle bakım yaptırdığını açıklamıştı. Son olarak derin göğüs dekolteli elbisesiyle yatak pozu veren Görgüzel, adeta olay yarattı.

Cesur yatak odası pozu sosyal medyayı karıştırdı! Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel olay yarattı

Yeni doğan sünnet derisiyle genç kaldığını söyleyen Selen Görgüzel, aldığı tepkiler sonrası isyan etmişti.

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Cesur yatak odası pozu sosyal medyayı karıştırdı! Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel olay yarattı

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan geçtiğimiz aylarda boşanan ve son dönemde şarkıcılığa soyunan oyuncu Selen Görgüzel'den sert tepki. Öpüşme sahnesinin 8 yıllık evliliklerini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde sünnet derisi ile güzelleştiği video ile sosyal medyayı sallamıştı.

Cesur yatak odası pozu sosyal medyayı karıştırdı! Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel olay yarattı

Yaşlanmayı geciktirmek için yapılan bu işlemle ilgili sosyal medyada "Çocuklarımızı kesiyorlar" tarzında yorumlarda bulunuldu. Görgüzel, bu yorumlara isyan etmişti.

Cesur yatak odası pozu sosyal medyayı karıştırdı! Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel olay yarattı

Görgüzel, sosyal medyadaki eleştirilere de paylaştığı şu hikaye ile yanıt vermişti.

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