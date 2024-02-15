Giriş Tarihi: 15.02.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
07:40
Ceyda Ateş Amerika'daki sağlık sisteminin yetersizliğine dikkat çekti: Türk hastanelerindeki konforla kıyaslanamaz bile
Oyuncu Ceyda Ateş, geçtiğimiz yıllarda iş adamı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşmişti. Kızı Talia'yı Amerika'da dünyaya getiren oyuncu, bu süreçte yaşadıklarını ilk kez anlattı: "Türkiye'de özelde de devlet hastanesinde de doğum yapsanız güzel hizmet alıyorsunuz. Özel hastaneler lüks otel gibi. Ben Amerika'da doğum yaptım ama hastaneye özel demeye bin şahit isterdi. Doktor bizim arkadaşımız olmasına rağmen görüşmek için kendisini değil, ofisini arıyordum. Türkiye'de aldığın hizmet, konfor Amerika'dan çok daha iyi."