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Haberler Galeri Ceyda Ateş Amerika'daki sağlık sisteminin yetersizliğine dikkat çekti: Türk hastanelerindeki konforla kıyaslanamaz bile
Giriş Tarihi: 15.02.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 07:40

Ceyda Ateş Amerika'daki sağlık sisteminin yetersizliğine dikkat çekti: Türk hastanelerindeki konforla kıyaslanamaz bile

Oyuncu Ceyda Ateş, geçtiğimiz yıllarda iş adamı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşmişti. Kızı Talia'yı Amerika'da dünyaya getiren oyuncu, bu süreçte yaşadıklarını ilk kez anlattı: "Türkiye'de özelde de devlet hastanesinde de doğum yapsanız güzel hizmet alıyorsunuz. Özel hastaneler lüks otel gibi. Ben Amerika'da doğum yaptım ama hastaneye özel demeye bin şahit isterdi. Doktor bizim arkadaşımız olmasına rağmen görüşmek için kendisini değil, ofisini arıyordum. Türkiye'de aldığın hizmet, konfor Amerika'dan çok daha iyi."

MERVE YURTYAPAN
Ceyda Ateş Amerika’daki sağlık sisteminin yetersizliğine dikkat çekti: Türk hastanelerindeki konforla kıyaslanamaz bile

İşadamı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, Amerika'daki sağlık sisteminin sorunlarına dikkat çekti. Ateş 3 sene önce kızı Talia'yı dünyaya getirirken yaşadıklarını anlattı...

Ceyda Ateş Amerika’daki sağlık sisteminin yetersizliğine dikkat çekti: Türk hastanelerindeki konforla kıyaslanamaz bile

Türkiye'de özel hastanelerde gerçekten özel hizmet alıyorsunuz. Türkiye'deki özel hastaneler lüks otel gibi. Devlet hastanesinde doğum yapsanız da Amerika'dakinden çok daha özel bir hizmet alıyorsunuz.

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Ceyda Ateş Amerika’daki sağlık sisteminin yetersizliğine dikkat çekti: Türk hastanelerindeki konforla kıyaslanamaz bile

Amerika'da ben özel bir hastanede doğum yaptım. Ama özel demeye bin şahit lazımdı. O kadar yalın, o kadar düz ki... Kıyaslamak ya da yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama durum böyle...

Ceyda Ateş Amerika’daki sağlık sisteminin yetersizliğine dikkat çekti: Türk hastanelerindeki konforla kıyaslanamaz bile

Kadın doğum doktorum bizim arkadaşımız olmasına, hatta sık sık yemeklerde bir araya geliyor olmamıza rağmen kendisini direkt arayamıyordum, ofisini arayıp ulaşabiliyordum ona. Bende cep telefonu bile yoktu. Bir şey olursa "Ofisimi ara" diyordu. 7-24 açık olduğu için hastane acil bir durumda doktora ancak onlar ulaşıyordu.

Ceyda Ateş Amerika’daki sağlık sisteminin yetersizliğine dikkat çekti: Türk hastanelerindeki konforla kıyaslanamaz bile

Doktor doğumumu yaptırdı... Sonra "Beni ne zaman görecek doktorum?" diye sordum, "10 gün sonra" diye cevap verdiler.

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