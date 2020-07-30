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Haberler Galeri Ceyda Ateş’in 22 haftalık hamile olduğuna kimse inanamadı! Kızını kucağına almak için gün sayıyor!

’in 22 haftalık olduğuna kimse inanamadı! Kızını kucağına almak için gün sayıyor!

5.5 aylık olan , görüntüsüyle şoke etti. 2018 yılında iş adamı eşi ile Miami'de yaşayan oyuncu Ceyda Ateş, anne olmak için gün sayıyor. 22 haftalık hamile olan oyuncu, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki Ceyda Ateş, bir hayranının " büyüdü mü, aldın mı?" sorusuna, "22 haftalık olduk. Şimdiye kadar 1.5 kilo aldım" dedi. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun verdiği cevap takipçilerini çok şaşırttı. İşte kızını kucağına almak için gün sayan Ceyda Ateş…

Giriş Tarihi: 30.07.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 17:04
Ceyda Ateş’in 22 haftalık hamile olduğuna kimse inanamadı! Kızını kucağına almak için gün sayıyor!

5.5 aylık olan , görüntüsüyle şoke etti. 2018 yılında iş adamı eşi ile Miami'de yaşayan oyuncu Ceyda Ateş, anne olmak için gün sayıyor. 22 haftalık hamile olan oyuncu, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki Ceyda Ateş, bir hayranının " büyüdü mü, aldın mı?" sorusuna, "22 haftalık olduk. Şimdiye kadar 1.5 kilo aldım" dedi. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun verdiği cevap takipçilerini çok şaşırttı. İşte kızını kucağına almak için gün sayan Ceyda Ateş…

Ceyda Ateş’in 22 haftalık hamile olduğuna kimse inanamadı! Kızını kucağına almak için gün sayıyor!

, Turgut Toplusoy'un Efsane Erdoğan'dan olan oğlu ile 2018'de Amerika Miami'de evlenmişti.

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Ceyda Ateş’in 22 haftalık hamile olduğuna kimse inanamadı! Kızını kucağına almak için gün sayıyor!

Hamileliğinin 22'nci haftasını bitirmek üzere olan ve bekleyen bu süre içinde sadece 1.5 alıp 48.5'a çıktı. Haliyle henüz karnı belli bile değil.

Ceyda Ateş’in 22 haftalık hamile olduğuna kimse inanamadı! Kızını kucağına almak için gün sayıyor!

Ceyda hamilelik pilatesi yapıyor, diyetisyen eşliğinde besleniyor. Yoğurt, elma, ceviz ve bademi ihmal etmiyor.

Ceyda Ateş’in 22 haftalık hamile olduğuna kimse inanamadı! Kızını kucağına almak için gün sayıyor!

, magazin dünyasının ünlü isimlerini ve hamilelik süresince aldıkları kiloları akıllara getirdi. İşte konuşulan o isimler...

Ceyda Ateş’in 22 haftalık hamile olduğuna kimse inanamadı! Kızını kucağına almak için gün sayıyor!

Ünlü model Çağla Şıkel de hamileliği az ile tamamlayanlardan. Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Şıkel, 6,5 kilo aldı.

Ceyda Ateş’in 22 haftalık hamile olduğuna kimse inanamadı! Kızını kucağına almak için gün sayıyor!

Ceyda Düvenci ilk hamileliğini 13, İkinci hamileliğini ise 24 ile tamamladı.

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