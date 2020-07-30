Ceyda Ateş’in 22 haftalık hamile olduğuna kimse inanamadı! Kızını kucağına almak için gün sayıyor!

5.5 aylık hamile olan Ceyda Ateş, görüntüsüyle şoke etti. 2018 yılında iş adamı eşi Buğra Toplusoy ile Miami'de yaşayan oyuncu Ceyda Ateş, anne olmak için gün sayıyor. 22 haftalık hamile olan oyuncu, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki Ceyda Ateş, bir hayranının "Bebek büyüdü mü, kilo aldın mı?" sorusuna, "22 haftalık olduk. Şimdiye kadar 1.5 kilo aldım" dedi. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun verdiği cevap takipçilerini çok şaşırttı. İşte kızını kucağına almak için gün sayan Ceyda Ateş…