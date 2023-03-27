Giriş Tarihi: 27.03.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 14:12

Ceyda Ateş'in bal kızı Talia bakışlarıyla ilgi topladı! Babasının kızı Talia’nın sevimli halleri büyük beğeni aldı!

Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in 2 yaşını dolduran kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ateş yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş son olarak kızı Talia'nın 2. yaş doğum gününden pozlarını paylaşmıştı. Ceyda Ateş, kızı Talia'nın fotoğrafını paylaştı. Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.