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Haberler Galeri Ceyda Ateş'in bal kızı Talia bakışlarıyla ilgi topladı! Babasının kızı Talia’nın sevimli halleri büyük beğeni aldı!
Giriş Tarihi: 27.03.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 14:12

Ceyda Ateş'in bal kızı Talia bakışlarıyla ilgi topladı! Babasının kızı Talia’nın sevimli halleri büyük beğeni aldı!

Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in 2 yaşını dolduran kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ateş yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş son olarak kızı Talia'nın 2. yaş doğum gününden pozlarını paylaşmıştı. Ceyda Ateş, kızı Talia'nın fotoğrafını paylaştı. Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ceyda Ateş’in bal kızı Talia bakışlarıyla ilgi topladı! Babasının kızı Talia’nın sevimli halleri büyük beğeni aldı!

Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ateş yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ceyda Ateş’in bal kızı Talia bakışlarıyla ilgi topladı! Babasının kızı Talia’nın sevimli halleri büyük beğeni aldı!

Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy çifti hayatlarına Amerika'da devam ediyor.

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Ceyda Ateş’in bal kızı Talia bakışlarıyla ilgi topladı! Babasının kızı Talia’nın sevimli halleri büyük beğeni aldı!

Kızı ile sık sık paylaşımda bulunan güzel oyuncu Ceyda Ateş'in 2 yaşını dolduran kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

Ceyda Ateş’in bal kızı Talia bakışlarıyla ilgi topladı! Babasının kızı Talia’nın sevimli halleri büyük beğeni aldı!

İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia'nın 2. yaş doğum gününden pozlarını paylaşmıştı.

Ceyda Ateş’in bal kızı Talia bakışlarıyla ilgi topladı! Babasının kızı Talia’nın sevimli halleri büyük beğeni aldı!

Kızına elleriyle doğum günü partisi hazırlayan Ceyda Ateş sosyal medya paylaşımına 'Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel geçsin. Bizim hayatımıza iyi ki geldin yer elması. Baban ve ben her daim arkanda olacağız. İyi ki doğdun Taçummm. 24/11/2020 (yer elması 2 yaşında)' notunu eklemişti.

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