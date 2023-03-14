Giriş Tarihi: 14.03.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 13:21

Ceyda Ateş'in boncuk gözlü kızı Talia'ya yorum yağdı! Talia sevimliliğiyle 'Maşallah' dedirtti!

Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in 2 yaşını dolduran kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ateş yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş son olarak kızı Talia'nın 2. yaş doğum gününden pozlarını paylaşmıştı. Ceyda Ateş, kızı Talia'nın fotoğrafını paylaştı. Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.