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Haberler Galeri Ceyda Ateş'in boncuk gözlü kızı Talia'ya yorum yağdı! Talia sevimliliğiyle 'Maşallah' dedirtti!
Giriş Tarihi: 14.03.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 13:21

Ceyda Ateş'in boncuk gözlü kızı Talia'ya yorum yağdı! Talia sevimliliğiyle 'Maşallah' dedirtti!

Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in 2 yaşını dolduran kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ateş yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş son olarak kızı Talia'nın 2. yaş doğum gününden pozlarını paylaşmıştı. Ceyda Ateş, kızı Talia'nın fotoğrafını paylaştı. Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ceyda Ateş’in boncuk gözlü kızı Talia’ya yorum yağdı! Talia sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ateş yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ceyda Ateş’in boncuk gözlü kızı Talia’ya yorum yağdı! Talia sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy çifti hayatlarına Amerika'da devam ediyor.

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Ceyda Ateş’in boncuk gözlü kızı Talia’ya yorum yağdı! Talia sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

Kızı ile sık sık paylaşımda bulunan güzel oyuncu Ceyda Ateş'in 2 yaşını dolduran kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

Ceyda Ateş’in boncuk gözlü kızı Talia’ya yorum yağdı! Talia sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia'nın 2. yaş doğum gününden pozlarını paylaşmıştı.

Ceyda Ateş’in boncuk gözlü kızı Talia’ya yorum yağdı! Talia sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

Kızına elleriyle doğum günü partisi hazırlayan Ceyda Ateş sosyal medya paylaşımına 'Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel geçsin. Bizim hayatımıza iyi ki geldin yer elması. Baban ve ben her daim arkanda olacağız. İyi ki doğdun Taçummm. 24/11/2020 (yer elması 2 yaşında)' notunu eklemişti.

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