Giriş Tarihi: 21.05.2023 08:54
Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
09:02
Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy ile tanışma yemeğinde yaşadıkları güldürdü!
Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ateş yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Anneliği kızı Talia ile tadan Ceyda Ateş mutlu evliliği ile de sanat camiasında parmakla gösterilen oyunculardan. Ceyda Ateş ve eşi Buğra Toplusoy, son dönemde paylaştıkları videolarla çift olarak herkesin sevgisini kazandı. Çiftin eğlenceli ilişkisi birçok anıyı da içinde barındırıyor. İşte ikilinin unutamadıkları anılardan bazıları...