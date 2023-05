Ceyda Ateş’in eşi Buğra Toplusoy ile tanışma yemeğinde yaşadıkları güldürdü!

Henüz yeni tanıştıkları dönemde eğlenceli olaylar yaşadığını anlatan Ateş, "Buğra, beni et yemediğim halde çok meşhur olan bir köfteciye götürdü. Kalkıp Edirne'ye gitmiştik. Et yemiyorum deyince sevmiyorum diye algılamış. O yeri çok seviyormuş. Gidince de 'Sen salata ye o zaman' dedi. Sonra karşımda inanılmaz yemek yedi. Bir de o dönem et konusunda daha hassastım" diyerek unutamadıkları bir anıdan bahsetti.