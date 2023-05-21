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Haberler Galeri Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy ile tanışma yemeğinde yaşadıkları güldürdü!
Giriş Tarihi: 21.05.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 09:02

Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy ile tanışma yemeğinde yaşadıkları güldürdü!

Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ateş yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Anneliği kızı Talia ile tadan Ceyda Ateş mutlu evliliği ile de sanat camiasında parmakla gösterilen oyunculardan. Ceyda Ateş ve eşi Buğra Toplusoy, son dönemde paylaştıkları videolarla çift olarak herkesin sevgisini kazandı. Çiftin eğlenceli ilişkisi birçok anıyı da içinde barındırıyor. İşte ikilinin unutamadıkları anılardan bazıları...

MERVE YURTYAPAN
Ceyda Ateş’in eşi Buğra Toplusoy ile tanışma yemeğinde yaşadıkları güldürdü!

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş ve eşi Buğra Toplusoy, son dönemde paylaştıkları videolarla çift olarak herkesin sevgisini kazandı. Ben de bugün çiftin eğlenceli ilişkisinden bahsedeceğim.

Ceyda Ateş’in eşi Buğra Toplusoy ile tanışma yemeğinde yaşadıkları güldürdü!

Ateş, dizi ve filmlerin aranılan yıldızlarından biriyken ani bir kararla sevgilisi Buğra Toplusoy ile Amerika'ya gitmişti.

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Ceyda Ateş’in eşi Buğra Toplusoy ile tanışma yemeğinde yaşadıkları güldürdü!

Toplusoy, ABD'de işlerini yoluna koyup başarılara imza attı. Bu süreçte bazı projeler için Türkiye'ye gelip giden ünlü oyuncu, 2018 yılında Miami'de ünlü iş adamıyla dünya evine girmişti.

Ceyda Ateş’in eşi Buğra Toplusoy ile tanışma yemeğinde yaşadıkları güldürdü!

Çiftin mutlulukları, kızları Talia'nın doğumuyla daha da perçinlendi. Ünlü çift, ilişkileri hakkında eğlenceli açıklamalar yaptı.

Ceyda Ateş’in eşi Buğra Toplusoy ile tanışma yemeğinde yaşadıkları güldürdü!

Henüz yeni tanıştıkları dönemde eğlenceli olaylar yaşadığını anlatan Ateş, "Buğra, beni et yemediğim halde çok meşhur olan bir köfteciye götürdü. Kalkıp Edirne'ye gitmiştik. Et yemiyorum deyince sevmiyorum diye algılamış. O yeri çok seviyormuş. Gidince de 'Sen salata ye o zaman' dedi. Sonra karşımda inanılmaz yemek yedi. Bir de o dönem et konusunda daha hassastım" diyerek unutamadıkları bir anıdan bahsetti.

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