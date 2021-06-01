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Haberler Galeri Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! Buğra Toplusoy’dan esprili yorum ‘Çocuğu da kendine benzettin’
Giriş Tarihi: 01.06.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 14:14

'in güzel gözlü kızı sosyal medyada oldu! ’dan esprili yorum ‘Çocuğu da kendine benzettin’

Çiçeği burnunda anne , kızıyla birlikte sosyal medyayı salladı. Ceyda Ateş, ile 2018 yılında 'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı ile fotoğrafını paylaştı. Ceyda Ateş 'Ufak yaşta hayvanlara iyi davranmayı öğretirseniz büyüdüklerinde daha iyi insan olurlar notunu düştü. Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Buğra Toplusoy'da eşi Ceyda Ateş'in paylaşımına kayıtsız kalmadı esprili bir yorum yazdı 'Çocuğu da kendine benzettin, hayvanat bahçesi açmak için bir bu sürüngenimiz eksikti' dedi.

Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! Buğra Toplusoy’dan esprili yorum ‘Çocuğu da kendine benzettin’

Yedi ay önce ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu kızı ile bir yaptı.

Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! Buğra Toplusoy’dan esprili yorum ‘Çocuğu da kendine benzettin’

Çiçeği burnunda anne , kızıyla birlikte sosyal medyayı salladı.

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Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! Buğra Toplusoy’dan esprili yorum ‘Çocuğu da kendine benzettin’

, ile 2018 yılında 'de evlenmişti.

Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! Buğra Toplusoy’dan esprili yorum ‘Çocuğu da kendine benzettin’

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! Buğra Toplusoy’dan esprili yorum ‘Çocuğu da kendine benzettin’

İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu , kızı ile fotoğrafını paylaştı.

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