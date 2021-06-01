Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! Buğra Toplusoy’dan esprili yorum ‘Çocuğu da kendine benzettin’

Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş, kızıyla birlikte sosyal medyayı salladı. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia ile fotoğrafını paylaştı. Ceyda Ateş 'Ufak yaşta hayvanlara iyi davranmayı öğretirseniz büyüdüklerinde daha iyi insan olurlar notunu düştü. Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Buğra Toplusoy'da eşi Ceyda Ateş'in paylaşımına kayıtsız kalmadı esprili bir yorum yazdı 'Çocuğu da kendine benzettin, hayvanat bahçesi açmak için bir bu sürüngenimiz eksikti' dedi.