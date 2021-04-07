Ceyda Düvenci filtre öncesi sorası paylaşımı ile cesaretini konuşturdu! İşte Ceyda Düvenci'nin en doğal hali...

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci sosyal medyanın da en sevilen isimlerinden. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinin mutlu ailesi herkesin takdirini topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve çocuklarıyla sık sık paylaşımda bulunan Ceyda Düvenci bu defa filtreli pozu ile hayranlarını şaşırttı. Filtre uyguladığı hali ile görmeye alışkın olmadığımız Ceyda Düvenci "Bu filtre ile kendini tanıyan var mı?" notunu düştüğü filtreli hali sonrası doğal güzelliğini de paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Ceyda Düvenci'nin filtreli hali ve doğal hali...