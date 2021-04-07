Ceyda Düvenci filtre öncesi sorası paylaşımı ile cesaretini konuşturdu! İşte Ceyda Düvenci'nin en doğal hali...

Filtre uyguladığı hali ile görmeye alışkın olmadığımız Ceyda Düvenci "Bu filtre ile kendini tanıyan var mı?" notunu düştüğü filtreli hali sonrası doğal güzelliğini de paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Ceyda Düvenci'nin filtreli hali ve doğal hali...