Ceyda Düvenci gerçeği itiraf etti! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanma sebebi ortaya çıktı! "Çok pişman olursun..."

Magazin gündeminin en çok konuşulan çifti, bir türlü sorunları aşamıyor. Ceyda Düvenci- Bülent Şakrak çifti, mutluluklarıyla imrendirdi. Ne yazık ki bu aşka da nazar değdi. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. İkili boşanma kararı aldı.