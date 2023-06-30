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Haberler Galeri Ceyda Düvenci gerçeği itiraf etti! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanma sebebi ortaya çıktı! "Çok pişman olursun..."
Giriş Tarihi: 30.06.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 17:11

Ceyda Düvenci gerçeği itiraf etti! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanma sebebi ortaya çıktı! "Çok pişman olursun..."

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları uzun zamandır konuşuluyor. Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, ayrılık iddiasıyla gündemde. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Bülent Şakrak ile boşanmaları yılan hikayesine dönen Ceyda Düvenci boşanma kararını itiraf etti. Ceyda Düvenci'nin sözleri şaşırtan gerçeği ortaya açıkardı

Ceyda Düvenci gerçeği itiraf etti! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Çok pişman olursun...

Magazin gündeminin en çok konuşulan çifti, bir türlü sorunları aşamıyor. Ceyda Düvenci- Bülent Şakrak çifti, mutluluklarıyla imrendirdi. Ne yazık ki bu aşka da nazar değdi. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. İkili boşanma kararı aldı.

Ceyda Düvenci gerçeği itiraf etti! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Çok pişman olursun...

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015'te evlenmiş ve Okan Ali adında bir çocukları olmuştu. Birkaç ay önce ünlü çiftin mutlu evliliklerine nazar değmişti. Hatta boşanacakları uzun süre konuşulmuştu.

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Ceyda Düvenci gerçeği itiraf etti! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Çok pişman olursun...

Boşanmanın eşiğine kadar gelen ve çift terapisine giden Şakrak ile Düvenci, ilişkilerini son dönemde bir nebze toparlasa da problemleri tam anlamıyla aşamadı.

Ceyda Düvenci gerçeği itiraf etti! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Çok pişman olursun...

KRİZ BİTMİYOR!

Mutlu evlilikleriyle herkesin örnek gösterdiği Şakrak ve Düvenci çifti, yaşadıkları bu çalkantılı dönemden bir türlü çıkamadı.

Ceyda Düvenci gerçeği itiraf etti! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın boşanma sebebi ortaya çıktı! Çok pişman olursun...

Çift terapisine devam eden ikili, biraz olsun sorunlarına çare bulsa da diğer yandan yeni oluşan ve tekrar tekrar yaşanan sıkıntılar yine boy göstermişti.

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