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Haberler Galeri Ceyda Düvenci ile büyük bir aşkla evlenmişti... 90'ların yakışıklısı Kaan Girgin'e yıllar acımadı! Son hali üzdü...
Giriş Tarihi: 27.04.2024 14:34

Ceyda Düvenci ile büyük bir aşkla evlenmişti... 90'ların yakışıklısı Kaan Girgin'e yıllar acımadı! Son hali üzdü...

Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar', sonrasında 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçmişti. Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti. 90'lı ve 2000'li yıllarda yakışıklılığı ile genç kızların sevgilisi olan Kaan Girgin bu dönemde Ceyda Düvenci ile büyük aşk yaşamış ikili iki yıl evli kalmıştı. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu'da ortaya çıkan Kaan Girgin magazinden ve ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla geçen zamanın azizliğine uğramış görünüyor. İşte bir dönemin yakışıklı oyuncusu Kaan Girgin'in son hali...

Ceyda Düvenci ile büyük bir aşkla evlenmişti... 90’ların yakışıklısı Kaan Girgin’e yıllar acımadı! Son hali üzdü...

BİR BANKA REKLAMIYLA ŞÖHRET KAPILARINI ARALADI

Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda göreve almaya başlayan Kaan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı.

Ceyda Düvenci ile büyük bir aşkla evlenmişti... 90’ların yakışıklısı Kaan Girgin’e yıllar acımadı! Son hali üzdü...

HAFIZALARDA "BAY PARDON" OLARAK YER ALDI

Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı. 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti.

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Ceyda Düvenci ile büyük bir aşkla evlenmişti... 90’ların yakışıklısı Kaan Girgin’e yıllar acımadı! Son hali üzdü...

İLK EVLİLİĞİNİ CANAN YAKACIK İLE YAPTI

Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı.

Ceyda Düvenci ile büyük bir aşkla evlenmişti... 90’ların yakışıklısı Kaan Girgin’e yıllar acımadı! Son hali üzdü...

Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti.

Ceyda Düvenci ile büyük bir aşkla evlenmişti... 90’ların yakışıklısı Kaan Girgin’e yıllar acımadı! Son hali üzdü...

CEYDA DÜVENCİ İLE İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile 2000 yılında ikinci evliliğini yaptı. Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti.

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