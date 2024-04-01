Giriş Tarihi: 01.04.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
19:50
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığında flaş iddia! Ayrılığın arkasındaki asıl neden ihanet mi?
Ünlü çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında evlendi. 8 yıl evli kalan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yaz 15 dakika içerisinde tek celsede boşandı. Ünlü çiftin ayrılık sonrası paylaşımları sosyal medyada ilgi gördü. Bugün ise bu ayrılık hakkında ilk kez yeni ve bir o kadar da şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İddialar sonrası akıllarda 'ayrılığın arkasındaki asıl neden ihanet mi?' sorusu gündeme geldi. İşte Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, ayrılığının perde arkası!