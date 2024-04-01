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Haberler Galeri Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığında flaş iddia! Ayrılığın arkasındaki asıl neden ihanet mi?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 19:50 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 19:50

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığında flaş iddia! Ayrılığın arkasındaki asıl neden ihanet mi?

Ünlü çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında evlendi. 8 yıl evli kalan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yaz 15 dakika içerisinde tek celsede boşandı. Ünlü çiftin ayrılık sonrası paylaşımları sosyal medyada ilgi gördü. Bugün ise bu ayrılık hakkında ilk kez yeni ve bir o kadar da şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İddialar sonrası akıllarda 'ayrılığın arkasındaki asıl neden ihanet mi?' sorusu gündeme geldi. İşte Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, ayrılığının perde arkası!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığında flaş iddia! Ayrılığın arkasındaki asıl neden ihanet mi?

2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz temmuz ayında tek celsede sonlandırdı. 9 ay önce boşanan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çekti.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığında flaş iddia! Ayrılığın arkasındaki asıl neden ihanet mi?

CEYDA DÜVENCİ AŞKINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce de boşandıktan sonra aşka küsmediğini dile getiren Ceyda Düvenci, geçtiğimiz günlerde radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile aşkını ilan etti.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığında flaş iddia! Ayrılığın arkasındaki asıl neden ihanet mi?

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İDDİA!

Ancak Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ile ilgili ortaya atılan flaş bir iddia magazin kulislerini hareketlendirdi.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığında flaş iddia! Ayrılığın arkasındaki asıl neden ihanet mi?

'İHANET ETTİ' İDDİASI!

Gazeteci Seyhan Erdağ'ın aktardığı bilgiye göre; ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 'Maviye Sürgün' adlı dizide tanıştığı Esra Akpınar'la yakınlaşmış ve bir çocuğunun annesi Ceyda Düvenci'ye boşanmak isteğini iletti.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrılığında flaş iddia! Ayrılığın arkasındaki asıl neden ihanet mi?

HALA BİRLİKTELİK YAŞIYORLAR!

Dizi sektöründe ikiliye yakın çevrelerden gelen bilgiye göre; birlikte görünmeyen, sosyal medya paylaşımı yapmayan Bülent Şakrak ve Esra Akpınar hala birliktelik yaşıyor.

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