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Haberler Galeri Ceyhun Fersoy feci kazayı ilk kez anlattı: Kafamda ölüm şalteri indi... Canlı canlı cehennemi gördüm!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 10:40

Ceyhun Fersoy feci kazayı ilk kez anlattı: Kafamda ölüm şalteri indi... Canlı canlı cehennemi gördüm!

'Baş Belası' tiyatro oyunuyla şehir şehir geziyorlardı, ta ki o korkunç güne kadar… Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kendisinin ve arkadaşlarının içinde olduğu minibüsün kamyon ile çarpışması sonucu bir trafik kazası geçirdi. Feci kazada 3 arkadaşını kaybetmesinin üzerinden 2 ay geçti. Henüz acısı tazeyken buluştuk Ceyhun Fersoy ile. O gün neler yaşandığını detaylarıyla ilk kez anlattı. "Canlı canlı cehennemi gördüm" diyen Ceyhun Fersoy, "her şey toz buluttu, o anda kafamda şalterde ölüm indi" sözleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

YASEMİN DÖNGEL
Ceyhun Fersoy feci kazayı ilk kez anlattı: Kafamda ölüm şalteri indi... Canlı canlı cehennemi gördüm!

Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy, geçirdiği trafik kazasından henüz birkaç ay sonra Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında konuğum oldu. Kaza sürecini, kayıplarını ve sağlık durumunu anlattı. Kariyer yolculuğundan da bahseden Fersoy, oyunculuk üzerine ses getirecek itiraflarda bulundu. İşte tüm detaylar…

Ceyhun Fersoy feci kazayı ilk kez anlattı: Kafamda ölüm şalteri indi... Canlı canlı cehennemi gördüm!

-Nasılsınız, neler yapıyorsunuz biraz ondan bahsederek başlayalım…

Sağlık durumum iyi. Öncelikle ona şükrediyorum. Kötü bir olay geçirdik tiyatro ekibi olarak. Geride kaldı. Sağlığımıza sarıldık bütün arkadaşlarımızla. 3-5 ay sonra koşacağız edeceğiz ama arkadaşlarımızı kaybetmemizin acısı tarif edilmez. Onlar artık yoklar. Çok acı bir şey aslında. Sağlıksal anlamda iyiyim ama çok çok değerli bir arkadaşımı kaybettim Tolga Güleryüz'ü. Çünkü bizim onunla çok hayallerimiz vardı, çok umutlarımız vardı. Diğer Burak Topçu arkadaşımız da çok iyi bir tiyatro emekçisiydi. Devlet tiyatrosunda da zaten çalışıyordu. Ve 7 günlü turnenin başında tanıştığım Özgür Karataş… Yöresel bir organizatör. Onu da kaybettik. Onu da ilk gün tanımıştım. Çok değerli bir insandı o da. Hep ismini duyuyordum ama karşılıklı tanışma fırsatımız orada oldu. Böyle bir dönemdeyim. Onları çok seviyoruz. Özellikle Tolga'nın yeri her zaman ayrı olacak. Yaşatmaya çalışacağız inşallah yaptığımız güzel işlerde.

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Ceyhun Fersoy feci kazayı ilk kez anlattı: Kafamda ölüm şalteri indi... Canlı canlı cehennemi gördüm!

-Ayağınızdan bir operasyon geçirdiniz değil mi?

Evet, sağ ayak bileğim kırıldı. Bağlar koptu, kıkırdak hasarı oluştu. Burnum kırıldı, kaburgalarım çatladı. Sağ kolumda çok büyük bir kese var. O da düzeldi ama dediğim gibi biz yatarız, düzeliriz ama şükretmemiz gerekiyor yani. Ben kötüyüm demek gidenlere, ailelerine haksızlık olur.

Ceyhun Fersoy feci kazayı ilk kez anlattı: Kafamda ölüm şalteri indi... Canlı canlı cehennemi gördüm!

CANLI CANLI CEHENNEMİ GÖRDÜM

-Ölümü konuşmak bana çok zor geliyor…

Bana artık çok kolay geliyor. Çünkü ben canlı canlı cennet ve cehennemi orada gördüğüm için, herkes tadacak ölümü.

-Ama en kötüsü zamansız gelenidir ya…

33 yaşındaydı. 40 yoktu hiç kimse. 40 yaşında şu dersi aldım ben; anda kalmak gerek. Gelecek için plan yapmamak lazım. Hırslı olmamak lazım. Çünkü sağlığımız olmadıktan sonra hiçbir şey yapamayız ki biz. Plan da kuramazsın, umutların da olmaz. Sağlığın olduktan sonra anda kalalım, bu anın tadını çıkartalım, hırslarımızdan uzak olalım.

Ceyhun Fersoy feci kazayı ilk kez anlattı: Kafamda ölüm şalteri indi... Canlı canlı cehennemi gördüm!

-İnsan biraz da yaş aldıkça fark ediyor değil mi bazı şeyleri?

Kesinlikle. Ölüm bana hep uzak geliyordu. Kaza anından sonra evde kaldım, ameliyattan sonra düşündüm parça parça bütün anları, kaza anını sonrasını, ambulansla gidişi filan hepsini birleştirdim. Ölüm her an olabilir. Öyle yaşamak lazım. Garantisi yok ki, biraz sonra ne olacağını bilemeyiz.

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