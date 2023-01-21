Oyuncu Ceyhun Fersoy feci kazayı ilk kez anlattı: Kafamda ölüm şalteri indi... Canlı canlı cehennemi gördüm!

'Baş Belası' tiyatro oyunuyla şehir şehir geziyorlardı, ta ki o korkunç güne kadar… Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kendisinin ve arkadaşlarının içinde olduğu minibüsün kamyon ile çarpışması sonucu bir trafik kazası geçirdi. Feci kazada 3 arkadaşını kaybetmesinin üzerinden 2 ay geçti. Henüz acısı tazeyken buluştuk Ceyhun Fersoy ile. O gün neler yaşandığını detaylarıyla ilk kez anlattı. "Canlı canlı cehennemi gördüm" diyen Ceyhun Fersoy, "her şey toz buluttu, o anda kafamda şalterde ölüm indi" sözleriyle de dikkatleri üzerine çekti.