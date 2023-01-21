Oyuncu Ceyhun Fersoy feci kazayı ilk kez anlattı: Kafamda ölüm şalteri indi... Canlı canlı cehennemi gördüm!

CANLI CANLI CEHENNEMİ GÖRDÜM

-Ölümü konuşmak bana çok zor geliyor…

Bana artık çok kolay geliyor. Çünkü ben canlı canlı cennet ve cehennemi orada gördüğüm için, herkes tadacak ölümü.

-Ama en kötüsü zamansız gelenidir ya…

33 yaşındaydı. 40 yoktu hiç kimse. 40 yaşında şu dersi aldım ben; anda kalmak gerek. Gelecek için plan yapmamak lazım. Hırslı olmamak lazım. Çünkü sağlığımız olmadıktan sonra hiçbir şey yapamayız ki biz. Plan da kuramazsın, umutların da olmaz. Sağlığın olduktan sonra anda kalalım, bu anın tadını çıkartalım, hırslarımızdan uzak olalım.