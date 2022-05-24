Ceylan’ın değişimine kızı bile inanamıyor! Estetikle bambaşka biri olan Ceylan’ın son paylaşımına kızı Melodi sessiz kalamadı!

CEYLAN'DAN GÜLŞEN'E DESTEK

Ceylan, konuyla ilgili; "Bu mevzuyu bence çok uzattılar. Bazıları kendisine reklam malzemesi yaptı. Rahmetli Bergen abla ile ben de sahne paylaştım. Zaten kimse Bergen olamaz. Gülşen'e gelince, Gülşen'in yorumculuğuna laf söylemek kimsenin haddi değil. Gülşen çok başka bir yerde. Gülşen bir arabesk okur, kimseye söyleyecek söz bırakmaz. Krallar gibi popunu da okur, arabeskini de okur" demişti.