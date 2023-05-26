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Haberler Galeri CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: İkinci turda da oyumu Erdoğan’a vereceğim
Giriş Tarihi: 26.05.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 09:35

CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: İkinci turda da oyumu Erdoğan’a vereceğim

CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, seçime günler kala partisinin içinde bulunduğu durumdan dolayı büyük üzüntü yaşadığını açıkladı. Atılgan, "Kılıçdaroğlu ve ekibi, CHP'yi bitirmeye ant içmiş gibi davranıyor. İttifak adı altında olmayacak partilerle aynı masaya oturdular. Partiye emek verenleri listeye bile almadılar. İkinci turda da oyumu Erdoğan'a vereceğim" dedi.

Tuba KALÇIK
CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: İkinci turda da oyumu Erdoğan’a vereceğim

Seçime günler kala CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan ile gündemi konuştum. "Çok uzun yıllar CHP için mücadele ettim" diyen Atılgan, partisinin içinde bulunduğu durumdan dolayı büyük bir üzüntü yaşadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP'nin yanlış aday gösterdiğini belirten Atılgan, sözlerine şöyle devam etti:

CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: İkinci turda da oyumu Erdoğan’a vereceğim

"Kılıçdaroğlu ve ekibi sanki CHP'yi bitirmeye ant içmiş gibi davranıyor. İttifak adı altında olmayacak partilerle aynı masaya oturdu. Partiye emek verenleri listeye bile almadı, onun yerine tepeden inme kişileri aday gösterdi. Neresinden tutsanız elinizde kalır. Koltuğunu bırakmamak için bol keseden vekillik dağıttı. Sonuç fiyasko. CHP'lilerin umutlarıyla oynadığı yeter artık.

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CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: İkinci turda da oyumu Erdoğan’a vereceğim

Benim gibi hayal kırıklığı yaşayan çok insan da var. Başarısızlıklarını örtmek için her seçim 'oylarımız çalındı' bahanesini de kullanmaları artık gülünç oluyor. Seçmenin aklıyla alay etmesinler artık. Erdoğan ile aranda 2,5 milyon oy farkı var. Yenildiğinizi kabul edin. Bakın gençliğimden beri CHP'liyim. Partim için yıllarca emek verdim, ter döktüm. Çok önemli görevlerde de bulundum. Partime böyle bir Genel Başkan hiç yakışmıyor. Ben ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdim. İkinci turda da oyumu Erdoğan'a vereceğim.

CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: İkinci turda da oyumu Erdoğan’a vereceğim

14 Mayıs öncesi HDP seçmenini yanına çekmek için her şeyi yaptı. Baktı ki yetmiyor oyları, şimdi milliyetçi bir ağız ile konuşuyor. Bu tavrı bile samimiyetten ne kadar uzak olduğunu gösteriyor.

CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: İkinci turda da oyumu Erdoğan’a vereceğim

Bir eliyle barış işareti yapıyor, diğer eliyle bozkurt işareti yapıyor. Seçmen buna kanar mı? Kılıçdaroğlu ve ekibi bence bir an önce CHP'den gitmeli. İkinci turdan sonra zaten gitmek zorunda kalacak.

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