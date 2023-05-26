CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: İkinci turda da oyumu Erdoğan’a vereceğim

Benim gibi hayal kırıklığı yaşayan çok insan da var. Başarısızlıklarını örtmek için her seçim 'oylarımız çalındı' bahanesini de kullanmaları artık gülünç oluyor. Seçmenin aklıyla alay etmesinler artık. Erdoğan ile aranda 2,5 milyon oy farkı var. Yenildiğinizi kabul edin. Bakın gençliğimden beri CHP'liyim. Partim için yıllarca emek verdim, ter döktüm. Çok önemli görevlerde de bulundum. Partime böyle bir Genel Başkan hiç yakışmıyor. Ben ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdim. İkinci turda da oyumu Erdoğan'a vereceğim.