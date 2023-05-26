Giriş Tarihi: 26.05.2023 09:34
Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
09:35
CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: İkinci turda da oyumu Erdoğan’a vereceğim
CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, seçime günler kala partisinin içinde bulunduğu durumdan dolayı büyük üzüntü yaşadığını açıkladı. Atılgan, "Kılıçdaroğlu ve ekibi, CHP'yi bitirmeye ant içmiş gibi davranıyor. İttifak adı altında olmayacak partilerle aynı masaya oturdular. Partiye emek verenleri listeye bile almadılar. İkinci turda da oyumu Erdoğan'a vereceğim" dedi.